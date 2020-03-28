Samanyolu Haber /Dünya / Dünya 101 yaşındaki Bay P.'yi konuşuyor /28 Mart 2020 17:30

Dünya 101 yaşındaki Bay P.'yi konuşuyor

İtalya'da “Bay P” ismi verilen 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu. Bay P.'nin 1918-1920 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran İspanyol Gribi esnasında doğduğu belirtiliyor.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında şu ana kadar 8 bin 215 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da herkes için teselli sebebi olabilecek kadar sevindirici bir gelişme yaşandı. 

“Bay P” ismi verilen 101 yaşındaki Covid-19 hastası İtalyan iyileşerek taburcu oldu.

Hastanın iyileştiğini duyuran Rimini Belediye Başkanı Yardımcısı Gloria Lisi, Bay P'nin geçen hafta Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Bay P. ismi verilen hastanın yakınları tedavi boyunca müjdeli bir haber bekledi.

SAVAŞ AÇLIK VE HASTALIKLARA ŞAHİT OLDU

101 yaşındaki Bay P, milyonlarca kişiyi öldüren İspanyol gribinin patlak vermesinden bir yıl sonra 1919 yılında doğmuş. 

1918-1920 yılları arasında etkili olan İspanyol Gribi sebebiyle 50 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Sadece İtalya'da yaklaşık 600 bin kişinin salgında öldüğü tahmin ediliyor.

Bay P'nin son bir asırlık zaman diliminin canlı şahidi olduğunu belirten Belediye Başkanı Yardımcısı Lisi, "Savaş, açlık, acı ve krizleri görmüş daha sonra 100 yaşına bastığında yeni bir (koronavirüs) zorlukla karşı karşıya kalmıştı." dedi.

HEM SEVİNDİRİCİ HEM DE ŞAŞIRTICI

İtalya'da Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamını 70 yaş ve üstündeki hastalar teşkil ediyor. Böyle bir durumda 101 yaşındaki Bay P'nin sağlığına kavuşması sevindirici olduğu kadar şaşırtıcı olarak görülüyor.

27 Mart 2020 Cuma günü 24 saatlik zaman diliminde 969 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da salgından ölenlerin toplam sayısı 10 bine yaklaştı. İtalya'da 80 bin civarında vak'a tespit edildi. 
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