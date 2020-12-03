Samanyolu Haber /Dünya / Dünya 102 yaşındaki kadını konuşuyor /03 Aralık 2020 15:24

Dünya 102 yaşındaki kadını konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 102 yaşındaki Angelina Friedman, bebeklik döneminde İspanyol gribini atlatmıştı. Friedman iki kez yeni tip Koronavirüs'e yakalandı, tedaviden sonra iyileşti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) North Westchester şehrinde ikamet eden 1918 doğumlu Angelina Friedman, bebekken geçirdiği İspanyol gribinin akabinde 2020 yılı mart ayında iki kez de yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmıştı.

Friedman'a salgının ilk dalgasında mart ayında Covid-19 teşhisi kondu. Hastaneye kaldırılan 102 yaşındaki Friedman iyileşmesinin akabinde taburcu edildi. 

Dünya 102 yaşındaki Angelina Friedman'ı konuşuyor.

Ancak aradan üç hafta geçmeden yeniden Korona'ya yakalandı. Friedman'ın Koronavirüs tedavisinden ikinci defa iyileşerek çıktı.

İSPANYOL SALGININ ORTASINDA DOĞDU

ABD medyasına konuşan Friedman’ın kızı Joanne Merola, annesinin ikinci defa Koronavirüs geçirdiğini ve tekrar iyileştiğini ifade etti. 

Merola annesinin 1918 yılında grip salgının ortasında İtalya’dan New York’a gelen bir göçmen gemisinde doğduğunu belirterek, Koronavirüs'e yakalanan en yaşlı kişi olmadığını, ancak iki defa koronavirüs olup iyileşen en yaşlı kişi olabileceğini belirtti. 
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