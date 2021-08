Dünya 12 yaşındaki Ahmed’i konuşuyor: 2 ayda 400 bin dolar kazandı

İngiltere’nin başşehri Londra’da ikamet eden 12 yaşındaki Benyamin Ahmed okuldan arta kalan zamanlarında yüzmenin ve taekwondonun tadını çıkarıyor. Bunlara ilave olarak ise “kodlama” öğreniyor. Özellikle blokchain (Blok zincir) yazılımlarına ağırlık veriyor.



Ahmed beş yaşındayken, web geliştiricisi babası İmran’dan öğrendikleri ile bilgisayar dünyasına adım attı. Ahmed HTML ve CCS ile başladı ardından Javascript ve diğer programları da öğrenerek kodlama yeteneklerini geliştirdi.



Ahmed’in dikkatini son olarak NFT (non fungible token), başka bir ifadeyle bölünemeyen ve aynısından bir daha üretilmesi mümkün olmayan dijital varlıklar, akıllı sözleşmeler ve kodlama koleksiyonları çekmeye başladı.



İLK NFT KOLEKSİYONU: TUHAF BALİNALAR



CNBC televizyonunda “Make It” program ekibine mülakat veren Ahmed, “Bu yılın başlarında NFT’leri öğrendim ve çok etkilendim. Çünkü NFT’leri blockchain (blok zincir) üzerinden kolaylıkla transfer edebiliyor, el değiştirebiliyorsunuz.” diyor.



Ahmed kendi NFT koleksiyonunu hazırlamaya karar verdi. Yaz aylarının başında ilk NFT’leri tamamladı. “Minecraft Yee Haa” ismini verdiği ilk koleksiyonunda 40 renkli pikselize avatar yer alıyor.



Ahmed, projenin 300 Amerikan Doları’na mâl olduğunu ve maliyeti esas olarak her bir NFT’yi blok zincirini doğrulamak için tahsil edilen ücretlerin teşkil ettiğini söylüyor.



Ahmed, Discord topluluklarında tanıştığı danışmanlardan koleksiyonun nasıl kodlanacağını öğrendiğini söylüyor. Babası Imran, “Boring Bananas” isimli başka bir NFT projesinin arkasındaki geliştiricilerden birinin Ahmed’e “Tuhaf Balinalar” ismini verdiği eserlerini kodlamak için şablon olarak kullanmak üzere bir komut dosyası gönderdiğini söylüyor.



Ahmed, “Kardeşim ve babam çok heyecanlıydılar ve nasıl çıktıklarına hayran kaldılar. Web sitesinde ve akıllı sözleşmede bazı çalışmalar yaptık ve Twitter’da bir ileti dizisi yayınladık.” diyor.



AĞUSTOS SONUNA KADAR KAZANCI 400 BİN DOLARI BULACAK



Temmuz ayında piyasaya sürüldükten sonra, tüm koleksiyon dokuz saat içinde tükendi ve Ahmed bir günde 80’den fazla Ethereum elde etti. Kârını Ethereum’da tuttuğu için bugünün fiyatlarıyla 255 bin doların üzerinde. Daha sonra, Ahmed her ikincil satışta yüzde 2,5 telif hakkı kazandığından, yeniden satış pazarından 95 bin doların üzerinde ek 30 Ethereum daha kazandı.



Ahmed bugüne kadar 350 bin Amerikan Doları’dan daha fazla kazandı ve ağustos ayının sonuna kadar toplam kazancının 400 bin (3,4 milyon TL) doların üzerinde olacağını tahmin ediyor.



Ahmed’in geleneksel bir banka hesabı yok, sadece bir kripto para cüzdanı var. Ahmed, “Tüm Ethereum’u tutmayı ve fiat paraya dönüştürmemeyi planlıyorum.” ifadelerini kullanıyor.



Ahmet şöyle devam ediyor: “Gelecekte, belki de herkesin bir banka hesabına [ihtiyacı] olmadığının ve sadece bir Ethereum adresi ve bir cüzdana sahip olduğunun erken ispatı olabilir.”



Ahmed, “İnsanlar, Tuhaf Balinalar satın aldıklarında bana ve geleceğime yatırım yapıyorlar. Eskisi gibi devam edersem, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi diğer teknoloji girişimcileri gibi olabilirim.”



NFT NEDİR?



Türkçe karşılığı “değiştirilemez para-çip” olan non-fungible token (NFT) blockchain (blok zincir) ağı üzerinde şifrelenmiş, bir eşi daha olmayan token demek. Alışılagelmiş coin ve token kavramından farklı biçimde çalışan NFT; benzersiz, değiştirilemez, orijinalliği ve mülkiyet hakkı olan dijital bir varlık.



En basit tabirle değiştirilemez ve benzersiz olarak tarif edilebilecek nonfungible tokenler, birbirlerinin yerine geçemeyecek orijinallikte ve farklı değerlerde üretiliyor. NFT genellikle koleksiyon, dijital sahiplik ve mülkiyet hakları alanında tercih edilir.



Kripto sanat eserleri, dijital koleksiyon ürünleri ve çevrim içi oyunlarda yer alan eşsiz dijital öğeler ya da “dijital sertifika” şeklinde de tanımlanıyor.



Özellikle sanat eserlerinin telif hakları için NFT kullanımı günbegün artıyor. Çok sayıda dijital sanatçı, müzik grubu ve spor kulübü, daha önce bedava olan dijital ürünleri, bu yolla maddi gelire dönüştürebileceklerini keşfetti.