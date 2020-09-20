Samanyolu Haber /Gündem / Dünya ağır bir salgına hazırlanıyor /20 Eylül 2020 20:01

Dünya ağır bir salgına hazırlanıyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Dünya yeniden ağır bir salgına hazırlanıyor." dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ne (TBB) yönelik "Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı." sözlerine cevap veren İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek "sağlık çalışanlarına iyi davranın" çağrısında bulundu.

"Bu dönemde sağlık çalışanlarına, hekimlere asla kötü bir şey demeyin." diyen Tükek, dünyanın yeniden ağır bir yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına hazırlandığını belirtti. 

LÜTFEN BİRAZ SAYGI!
  
Prof. Tükek, şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Sağlık çalışanlarına en fazla ihtiyaç duyacağımız bir döneme giriyoruz. Lütfen biraz saygı. Hep birlikte bu dönemi en az hasarla atlatalım."
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