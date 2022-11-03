Samanyolu Haber /Gündem / Dünya askerlik süresini kısaltırken Rusya uzatıyor /03 Kasım 2022 16:42

Dünya askerlik süresini kısaltırken Rusya uzatıyor

Rusya, erkekler için, 18 ila 27 yaş arasındaki bir dönemde 12 ay süreyle askerlik yapma zotunluluğunu 2 yıla çıkartmak için çalışma başlattı

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 


Rusya Federasyon Konseyi savunma komitesi başkanı Viktor Bondarev, zorunlu askerliği bir yıldan 2 yıla çıkarılmasının Federasyon Konseyi'nde istişarelerine başlanacağını söyledi.

Daha önce Devlet Duması ve Federasyon Konseyi böyle bir girişimde bulunmuş, ancak Kremlin bu konunun gündemde olmadığını ve tartışılmadığını açıklamıştı.

Kommersant’ın haberine göre, Federasyon Konseyi savunma komitesi başkanı, zorunlu askerliğin 2 yıla çıkarılması tasarısının bu sefer destek bulacağından umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Federasyon Konseyi, tasarı için Savunma Bakanlığı ve zorunlu askerlik hizmetinin verildiği diğer kolluk kuvvetleri ile istişareler yürütecek.

Viktor Bondarev, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, tekliflerinin destekleneceğini düşündüğünü çünkü başka seçeneğinin olmadığını söyledi. Ona göre, bir yıllık askerlik hizmetinde ordunun hizmetine giren yeni silahların kullanımında uzmanlaşmanın zor olduğu, bu yüzden askerlik süresinin 2 yıla çıkarılması isteniyor.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’da Rusya’da zorunlu askerliğin 2 yıla çıkarılması tartışmalarına ilişkin konuştu. Peskov, zorunlu askerlik süresinin iki yıla çıkarılması kararının Savunma Bakanlığı'nın istek ve tavsiyelerine bağlı olduğunu söyledi. Ona göre cumhurbaşkanlığı yönetimi bu konudaki tartışmanın farkında ama şu ana kadar bu konuyu gündemlerine almadılar ve tartışmıyorlar.


Rusya’da mevcut durumda  erkekler için, 18 ila 27 yaş arasındaki bir dönemde 12 ay süreyle, er olarak askerlik yapma zorunluğu bulunuyor. Silah altında zorunlu askerlik yapmak istemeyenler, “vicdani retçiler”  iki kat daha fazla süreyle kamu işlerinde çalışabiliyor. 
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