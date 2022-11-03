Dünya askerlik süresini kısaltırken Rusya uzatıyor





Rusya Federasyon Konseyi savunma komitesi başkanı Viktor Bondarev, zorunlu askerliği bir yıldan 2 yıla çıkarılmasının Federasyon Konseyi'nde istişarelerine başlanacağını söyledi.





Daha önce Devlet Duması ve Federasyon Konseyi böyle bir girişimde bulunmuş, ancak Kremlin bu konunun gündemde olmadığını ve tartışılmadığını açıklamıştı.





Kommersant’ın haberine göre, Federasyon Konseyi savunma komitesi başkanı, zorunlu askerliğin 2 yıla çıkarılması tasarısının bu sefer destek bulacağından umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.





Federasyon Konseyi, tasarı için Savunma Bakanlığı ve zorunlu askerlik hizmetinin verildiği diğer kolluk kuvvetleri ile istişareler yürütecek.





Viktor Bondarev, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, tekliflerinin destekleneceğini düşündüğünü çünkü başka seçeneğinin olmadığını söyledi. Ona göre, bir yıllık askerlik hizmetinde ordunun hizmetine giren yeni silahların kullanımında uzmanlaşmanın zor olduğu, bu yüzden askerlik süresinin 2 yıla çıkarılması isteniyor.





Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’da Rusya’da zorunlu askerliğin 2 yıla çıkarılması tartışmalarına ilişkin konuştu. Peskov, zorunlu askerlik süresinin iki yıla çıkarılması kararının Savunma Bakanlığı'nın istek ve tavsiyelerine bağlı olduğunu söyledi. Ona göre cumhurbaşkanlığı yönetimi bu konudaki tartışmanın farkında ama şu ana kadar bu konuyu gündemlerine almadılar ve tartışmıyorlar.



