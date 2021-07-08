Dünya bankacılık tarihine geçtiler

Akbank müşterileri, salı gününün sabah saatlerinden itibaren 43 saat süreyle bankacılık işlemlerini yapamadı. Sosyal medyada siber saldırı iddialarını da beraberinde getiren konunun kısa süre sonra sistemsel arıza olduğu anlaşıldı. Söz konusu arızadan internet ve mobil bankacılık kanalarının yanı sıra ATM işlemleri de etkilendi.







Dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka 2 gün sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremedi. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren müşterilerin kimi okul taksidi yatıramadı kimi ticari ödemeleri için hesaplarına bakamadı.





Mağdur müşterilerin sosyal medyadaki şikayetlerinin ardından önceki gün öğleden sonra Twitter'dan bir açıklama yapan Akbank, sorun ile ilgili "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.





Banka, bu tweet'ten birkaç saat sonra da siber saldırı iddialarını yalanlayarak "Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz" dedi.





Gece 01.57 itibarıyla Twitter'da bir açıklama daha paylaşan Akbank, internet ve mobil kanallarının da devreye girmesiyle tüm hizmet kanallarının açıldığını duyurdu. Böylece 43 saat gibi bir süre sonra sorunun çözüldüğü bilgisi verilirken sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Müşterilerin bankaya borcu haricindeki mağduriyetlerinin nasıl giderileceği ise halen bilinmiyor.



