Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası ekonomistinden Türkiye açıklaması /27 Mayıs 2021 20:35

Dünya Bankası ekonomistinden Türkiye açıklaması

Dünya Bankası ekonomisti David Knight, Türkiye ekonomisinin bu yılki görünümünün çok belirsiz olduğunu ve risklere karşı güçlü para politikası uygulanması gerektiğini söyledi.

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Dünya Bankası’nın üst düzey bir yetkilisi, Türkiye ekonomisinin görünümünün “son derece belirsiz” olduğunu belirterek, ekonomik büyümenin “güçlü” para politikasına ve salgının kontrol altına alınması için uygulanacak tedbirlere bağlı olduğunu açıkladı.

Bankanın üst düzey ekonomisti David Knight, Türkiye ekonomisi için “Bu yılki görünüm çok belirsiz ve özellikle para politikası olmak üzere politikaların gidişatına ve corona virüsünün kontrol altına alma tedbirlerinin etkililiğine bağlı olacak” dedi.

2021 İÇİN ORTALAMA ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 15,5

Knight, Dünya Bankası’nın bu yıl ihracatın iyileşmesine bağlı olarak Türkiye için yaklaşık yüzde 5’lik bir ekonomik büyüme öngördüğünü ve 2021 yılı için enflasyonun ortalama yüzde 15.5 olmasını beklediğini belirtti.

Banka yetkilisi ayrıca Türkiye’nin politika faiz oranının %19 olarak belirlenmiş olmasının “uygun” olduğunu ve Türkiye’nin ABD para politikasının sıkılaşmasından kaynaklanacak arz şokları dahil olmak üzere dış risklere maruz kalmaması için “güçlü” bir para politikası izlenmesinin gerektiğini ifade etti.
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