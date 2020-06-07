Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Bankası: Koronavirüs yüzünden 60 milyon kişi "aşırı yoksulluğa" itilebilir /07 Haziran 2020 12:47

Dünya Bankası: Koronavirüs yüzünden 60 milyon kişi "aşırı yoksulluğa" itilebilir

Dünya Bankası, koronovirüs yüzünden 60 milyon kişinin "aşırı yoksulluğa" itilebileceğini söyledi.

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Dünya Bankası Başkanı David Malpass, koronavirüsün dünya ekonomisine etkisini “yıkıcı bir darbe” olarak tanımladı.

Koronavirüs, şimdiden milyonlarca kişinin işlerinden olmasına, işletmelerin batmasına ve daha yoksul ülkelerin asıl büyük darbeyi almasına yol açtı.

BBC’ye konuşan David Malpass, dünya çapında milyarlarca kişinin geçim kaynaklarının zarar görmesine yol açtığını söyledi.

Dünya Bankası "aşırı yoksulluğu" kişi başına günlük 1,90 ABD Doları'ndan az (12.90 TL) bir parayla yaşamak olarak tanımlıyor.
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