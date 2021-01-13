Dünya Bankası’ndan finansal kriz uyarısı

Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, covid-19 pandemisinin daha fazla uzaması durumunda küresel ekonominin bir finansal krizle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.





Bloomberg televizyonuna konuşan Reinhart, pandeminin bir sağlık krizi olduğunu ancak klasik finansal bilanço problemlerine dönüşen unsurları olduğunu belirtti.





PANDEMİ DAHA FAZLA UZARSA…

Dünyada ortalama kişi başı gelirin 2021 sonunda da pandemi öncesi seviyelerin altında olmasını beklediklerini hatırlatan Reinhart, 2021’de dünya ekonomisinde görülecek büyümenin, tam bir toparlanma anlamına gelmeyeceğini vurguladı.





Pandemi daha uzarsa, işletmelerin kapanması nedeniyle istihdamda daha çok bozulma olacaktır” diyen profesör, “Çok kaygılıyım; eğer bu süreç daha da uzarsa, bireylerin, hanelerin ve şirketlerin bilançolarında daha çok zorlanacaktır” ifadelerini kullandı.