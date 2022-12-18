Türkiye enflasyonda Venezuela ile yarışıyor

Dünya Bankası, gıda enflasyonuyla ilgili rapor yayımladı. Türkiye; Zimbabve, Lübnan ve Venezuela'nın ardından en yüksek gıda enflasyonuna sahip ülke oldu.





Verilere göre, yıllık gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülke yüzde 321 ile Zimbabve oldu. Afrika ülkesini; yüzde 203 ile Lübnan, yüzde 158 ile Venezuela, yüzde 99 ile Türkiye takip etti. Arjantin, yüzde 92 gıda enflasyonuyla beşinci, İran ise yüzde 84'le altıncı sırada yer aldı.





Rapora göre, düşük gelirli ülkelerde gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 84 olarak ölçüldü. Orta gelirli ülkelerde ise gıda enflasyonu yüzde 93 olarak hesaplandı. Yüksek gelirli ülkelerde ise gıda enflasyonu yüzde 85,5 oldu.





Buğday fiyatları düşüş trendinde

Raporda, gıda ticaretinin yıllık bazda yüzde 10 artarak 1.94 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Ancak Kasım sonu itibarıyla, 19 ülke, 23 gıda ihracatına yasak getirdi. İhracatı kısıtlayan 12 karar alındı.





Bir önceki rapor tarihine göre, tarım ve tahıl endeksleri yüzde 2, ihracat endeksi ise yüzde 3 geriledi. Buğday fiyatları ise aynı dönemde yüzde 8 düşerek düşüş eğilimini sürdürdü. Mısır ve pirinç fiyatları ise aynı seviyede bulunuyor. Kasım ayı ortalama buğday fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 1, mısır fiyatları yüzde 17 ve pirinç fiyatları yüzde 9 arttı.





Gıda enflasyonunda en çok etkilenen 48 ülkedeki hanehalklarını korumak için IMF tahminine göre 5 ila 7 milyar dolarlık ekstra harcama yapılması gerekiyor.











