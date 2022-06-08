Dünya Bankasında korkutan tahmin

Rusya- Ukrayna savaşıyla çalkalanan dünya ekonomisi her geçen gün küçülmeye gidiyor.





Dünya Bankası 2022 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.9'a düşürdü.





2023 ve 2024 yılı büyüme tahminleri de yüzde 3 oldu. Küresel ekonomi 2021'de yüzde 5.7 büyümüştü.





Kurum Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2.3, 2023'te yüzde 3.2 büyümesini bekliyor.





Bankanın "Küresel Ekonomik Beklentiler" adlı raporunda dünya ekonomisinde 80 yıldan uzun sürenin en büyük yavaşlamasının kaydedileceği öngörüldü.





Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki savaş, Çin'deki karantinalar, tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon riski büyüme üzerinde baskıya neden oluyor. Birçok ülke için resesyondan kaçış zorlu olacak." açıklamasını yaptı.





Resesyonun anlamı, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.