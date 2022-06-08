Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankasında korkutan tahmin /08 Haziran 2022 10:19

Dünya Bankasında korkutan tahmin

Dünya Bankası Rusya- Ukrayna savaşı sürerken gıda krizi ve stagflasyon beklentileriyle küresel büyüme tahminini aşağı yönde revize etti.

SHABER3.COM

Rusya- Ukrayna savaşıyla çalkalanan dünya ekonomisi her geçen gün küçülmeye gidiyor.

Dünya Bankası 2022 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3.2'den yüzde 2.9'a düşürdü.

2023 ve 2024 yılı büyüme tahminleri de yüzde 3 oldu. Küresel ekonomi 2021'de yüzde 5.7 büyümüştü.

Kurum Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 2.3, 2023'te yüzde 3.2 büyümesini bekliyor.

Bankanın "Küresel Ekonomik Beklentiler" adlı raporunda dünya ekonomisinde 80 yıldan uzun sürenin en büyük yavaşlamasının kaydedileceği öngörüldü.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass "Ukrayna'daki savaş, Çin'deki karantinalar, tedarik zinciri sıkıntıları ve stagflasyon riski büyüme üzerinde baskıya neden oluyor. Birçok ülke için resesyondan kaçış zorlu olacak." açıklamasını yaptı.

Resesyonun anlamı, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Bankasında korkutan tahmin Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:07