Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan 100 milyon dolar kredi /27 Nisan 2020 10:41

Dünya Bankası'ndan 100 milyon dolar kredi

Dünya Bankası, yeni tip Koronavirüs salgını ile mücadelede kullanılmak üzere Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında kredi verdi.

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Dünya Bankası'nın Türkiye Direktörü Auguste Tano Kouame, "Yapılan finansman hastalık yönetimine destek sağlayarak Türkiye'nin Covid-19 salgınının potansiyel olarak yüksek sağlık ve insan maliyetlerinden kaçınma kapasitesini arttıracak." dedi.

Türkiye'ye 100 milyon dolarlık kredinin Dünya Bankası'nın 14 milyar dolarlık "Fast Track Facility" kapsamında verileceği belirtildi. 

Kouname, "Bu proje sayesinde hayat kurtarmayı hedefliyoruz." dedi.

Kredinin 5 yılı geri ödemesiz dönem olmak üzere 10,5 yıllık bir vadeye sahip olduğu belirtildi.
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