Dünya Bankası'ndan çarpıcı 'petrol, gıda ve altın' raporu: Hangisi düşecek, hangisi çıkacak?

Dünya Bankası, yayımladığı Ekim 2025 Emtia Piyasaları Görünüm Raporu’nda petrol, gıda, metal ve enerji gibi temel ürünlerin fiyatlarının önümüzdeki 2 yıl boyunca düşmeye devam edeceğini duyurdu. Rapora göre, küresel emtia fiyatları 2026’da son 6 yılın en düşük seviyesine inecek. Raporda, küresel ekonomik büyümenin zayıflaması, petrol arzındaki artış ve politika belirsizliklerinin bu düşüşte etkili olduğu vurgulandı. Banka, fiyatların 2025 ve 2026’da yüzde 7 oranında gerileyeceğini öngörüyor.





PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Rapora göre, dünya genelinde artan üretim nedeniyle petrol fazlası tarihi seviyelere yaklaştı. Brent tipi ham petrolün fiyatının 2025’te varil başına ortalama 68 dolar, 2026’da ise 60 dolar olması bekleniyor. Bu rakam, son beş yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin artması, Çin’de petrol tüketiminin durağanlaşmasıyla birlikte küresel talebin de yavaşladığı belirtildi. Dünya Bankası, enerji fiyatlarının 2025’te yüzde 12, 2026’da yüzde 10 gerileyeceğini öngörüyor.





GIDA FİYATLARINDA DA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Rapor, düşen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu hafifleteceğini, özellikle pirinç ve buğday fiyatlarındaki gerilemenin bazı ülkelerde gıda maliyetlerini düşüreceğini belirtiyor. Buna göre gıda fiyatları 2025’te yüzde 6,1, 2026’da ise yüzde 0,3 oranında düşecek. Soya fasulyesi fiyatları rekor üretim nedeniyle bu yıl gerilerken, kahve ve kakao fiyatlarının da arz koşullarının iyileşmesiyle 2026’da düşmesi bekleniyor. Buna karşın, gübre fiyatlarının 2025’te yüzde 21 artması, 2026’da ise yüzde 5 azalması öngörülüyor.





ALTIN VE GÜMÜŞTE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Raporda güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla, altın fiyatlarının 2025’te yüzde 42 artması, 2026’da ise yüzde 5 yükselmesi bekleniyor. Böylece altının fiyatı 2015–2019 ortalamasının neredeyse iki katına çıkacak. Gümüş fiyatları da bu yıl yüzde 34 artışla rekor kırdı; 2026’da da yüzde 8 yükselmesi öngörülüyor. Dünya Bankası, raporun sonunda "Zayıf büyüme sürer, ticaret gerilimleri ve belirsizlikler uzarsa, fiyatlar beklenenden daha fazla düşebilir" uyarısında bulundu.



