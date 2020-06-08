Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan Türkiye için 'revize' kararı /08 Haziran 2020 20:51

Dünya Bankası'ndan Türkiye için 'revize' kararı

Dünya Bankası, Türkiye için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Ocak ayında yayınladığı "Küresel Ekonomik Görünümler" raporunda Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3,0 büyüyeceği tahmininde bulunan, ancak Nisan ayında yayınladığı raporda bu beklentisini yüzde 0,5 büyüme olarak revize eden Dünya Bankası, bugün yayınladığı Haziran 2020 Küresel Ekonomik Görünüm raporunda bu tahminini yüzde 3,8 daralma yaşanacağı yönünde değiştirdi.

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2021 yılı içinde tahminlerini revize eden Dünya Bankası, Ocak ve Nisan raporlarında Türkiye için yüzde 4,0 olarak ifade ettiği GSYH büyüme tahminini yüzde 5.0’a yükseltti.

YÜZDE 5,2 DARALMA OLARAK DUYURDU

Dünya Bankasığı bugünkü raporunda küresel ekonomi için 2020 yılı GSYH büyüme tahminini Ocak ayındaki rapora göre 7,7 puan düşürerek yüzde 5,2 daralma olarak duyurdu. 2021 büyüme tahminini ise yüzde 2,6’den yüzde 4,2’ye çıkardı.

YÜZDE 1,7’DEN YÜZDE 4’E ÇIKARDI

Haziran ayı Küresel Ekonomik Görünümler raporunda, ABD ekonomisi için Ocak ayında yüzde 1,8 büyüme olan 2020 büyüme tahminin yüzde 6,1 daralma olarak revize eden Dünya Bankası, 2021 büyüme beklentisini ise yüzde 1,7’den yüzde 4,0’a çıkardı.

Euro Bölgesi için Ocak ayında yüzde 1,0 büyüme olarak açıkladığı 2020 tahminini yüzde 9,1 daralma olarak revize eden Dünya Bankası,2022 için tahminini ise yüzde 1,3’den 4,5’e yükseltti.

2020’DE YÜZDE 2,5 DARALACAKLARINI ÖNGÖRDÜ

Gelişmiş ekonomilerin 2020’de yüzde 7,0 daralmalarını bekleyen Dünya Bankası, gelişmekte olan piyasa ülkelerinin ve kalkınmakta olan ekonomilerin 2020’de yüzde 2,5 daralacaklarını ve 2021’de yüzde 4,6 büyüyeceklerini öngördü.
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