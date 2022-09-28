Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 512 milyon dolarlık konut güçlendirme yardımı /28 Eylül 2022 21:17

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 512 milyon dolarlık konut güçlendirme yardımı

Dünya Bankası yönetiminin Türkiye için afetlere karşı konutların güçlendirilmesi adına 512,2 milyon dolar tutarında finansman oluşturduğu ifade edildi.

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Dünya Bankası yönetiminden yeni bir Türkiye kararı çıktığı aktarıldı.

Buna göre banka yönetimi, Türkiye için afetlere karşı konutların güçlendirilmesi adına 512,2 milyon dolar tutarında finansman oluşturdu.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Dünya Bankası, Türkiye’de konutların ve altyapının depremlere ve sellere karşı güçlendirilmesine yönelik 512,2 milyon dolar tutarında finansmanı onayladı.

Yayımlanan bültene göre kredinin 338,5 milyon dolarlık bölümü, hanehalklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını arttıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanıyor.
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