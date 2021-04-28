Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kötü haber: Geri dönüş zor /28 Nisan 2021 09:42

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kötü haber: Geri dönüş zor

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de yoksulluk oranının üst üste ikinci yıl da artarak 2020'de yüzde 12,2'ye yükseldiği bildirildi. Bir önceki yılda yüzde 10,2 olduğu belirtilen Türkiye'deki yoksulluk oranının salgın öncesi seviyelere dönmesinin zor olacağı uyarısında bulunuldu.

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Dünya Bankası'nın "Türkiye Ekonomi Monitörü: Dalgalar Arasında Yön Bulmak" başlıklı raporunda, şu ifadeler yer aldı:

"Covid-19 tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok büyük kayıplara yol açtı. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 ile G20 ülkeleri arasında Çin’den sonraki en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu. Türkiye, Covid-19 krizine özellikle kredi kanalları üzerinden sağlanan büyük bir ekonomik destek paketi ile cevap verdi. Gevşek para politikası ve kredi genişlemesini teşvik eden diğer düzenleyici önlemler ile birlikte bu destekler 2020 yılının sonlarında ekonomik faaliyette sert bir yükselişe yol açtı. Pandemide birinci dalgadan sonraki yeniden açılma da ekonomik toparlanmada rol oynadı."

"Şirketler ve bankalar baskı altına girdi"

Toparlanma ile birlikte ekonomik risklerin de ortaya çıktığına işaret edilen raporda, "2020 yılında güçlü bir toparlanma sağlamaya yönelik tasarlanan politikalar, özellikle yurt içi enflasyon, kurda değer kaybı ve dış rezervlerin azalması başta olmak üzere dengesizliklerin ve risklerin artmasına neden oldu. Finans dışı şirketler kesimindeki borçlar 2020 yılının ilk altı aylık döneminde GSYH'nın yüzde 9'u oranında artması ile birlikte şirketler ve bankalar da baskı altına girdi." denildi.

"Yoksulluk 2020 yılında yüzde 12,2 seviyesine yükseldi"

Dünya Bankası'nın raporunun devamında şu ifadeler yer aldı:

"İstihdamı korumaya yönelik uygulamaya konulan işten çıkarma yasağına rağmen, 2020 ortası itibarıyla milyonlarca kişi işgücünü terk etti.

Genel olarak işgücü piyasası yıl sonuna doğru iyi bir toparlanma yaşamasına rağmen, kadınlar, gençler, düşük vasıflı ve kayıt dışı çalışanlar bunun dışında kaldı.

Düşük gelirli hanehalklarını etkileyen yüksek enflasyon ile birlikte bu durum, 2020 yılında yoksulluğun sert bir şekilde yükseldiği anlamına geliyor.

Yoksulluk üst üste ikinci yıl da artarak 2019 yılındaki yüzde 10,2 seviyesinden 2020 yılında yüzde 12,2 seviyesine yükseldi."

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5 büyümesi bekleniyor

Türkiye'nin 2021 yılında reel ekonomide bir yükseliş yaşamasının beklendiğine işaret edilen raporda, ancak makroekonomik politika belirsizlikleri ve yüksek kırılganlıkların olduğu bir ortamın mevcudiyetine değiniliyor. Dünya Bankası'nın Nisan 2021 raporuna göre, Türkiye ekonomisinin 2021 yılında yüzde 5 büyümesi bekleniyor.

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