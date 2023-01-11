Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye kötü haber

2023 yılı küresel büyüme tahminini de düşüren Dünya Bankası yıllık raporunda ABD, Avrupa ve Çin gibi dünyanın önde gelen ekonomilerinin tümündeki zayıf büyümenin öncülüğünde küresel ekonominin bu yıl resesyona "tehlikeli bir şekilde yaklaşacağı" uyarısında bulunuldu.



Kalkınma projeleri için daha yoksul ülkelere borç para veren Dünya Bankası, raporunda, bu yılki küresel büyüme tahminini, önceki yüzde 3'lük tahmininin neredeyse yarıya indirerek, yüzde 1,7 olarak açıkladı. Bu tahminin doğru çıkması halinde, yalnızca 2008 küresel mali krizinden ve 2020'deki Corona virüsü pandemisinden kaynaklanan derin durgunlukların ardından, son otuz yıl içindeki en zayıf üçüncü yıllık büyüme olacak.



ABD bu yıl resesyondan kaçınabilecek olsa da, Dünya Bankası, ABD ekonomisinin binde 5'lik bir büyüme yakalayacağını, yüksek fiyatlar ve daha pahalı borçlanma oranlarına ek olarak küresel zayıflığın da muhtemelen Amerika'nın işletmeleri ve tüketicileri için başka bir ters rüzgar oluşturacağını öngörüyor.



ABD ayrıca, COVID-19 artmaya devam ederse veya Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı daha da kötüye giderse tedarik zincirinde daha fazla kesintiye uğramaya karşı savunmasız olmaya devam edecek.



Rapora göre, uzun süredir Çin'in önemli bir ihracatçısı olan Avrupa da, muhtemelen daha zayıf bir Çin ekonomisinden zarar görecek.



Dünya Bankası raporu ayrıca, ABD ve Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde yükselen faiz oranlarının daha yoksul ülkelerden yatırım sermayesini çekeceğini ve dolayısıyla bu ülkeleri önemli yerel yatırımlardan mahrum bırakacağını belirtti.



Raporda aynı zamanda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin dünya gıda fiyatlarını yüksek tuttuğu bir dönemde, bu yüksek faiz oranlarının gelişmiş ülkelerdeki büyümeyi yavaşlatacağı da belirtiliyor.



Dünya Bankası Başkanı David Malpass gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali büyük yeni maliyetler ekledi. Durumun özellikle yoksulluğun azaltılmasının durma noktasına geldiği ve elektrik, gübre, gıda ve sermayeye erişimin uzun bir süre sınırlı kalacağı en yoksul ekonomilerin çoğu için yıkıcı olduğu görülüyor" dedi.



Küresel bir gerileme, dünyadaki yoksulların yüzde 60'ına evsahipliği yapan Sahra Afrikası gibi bölgelerdeki yoksul ülkeleri özellikle etkileyecek. Dünya Bankası, kişi başına düşen gelirin 2023 ve 2024'te yalnızca yüzde 1,2 artacağını tahmin ediyor. Bu, yoksulluk oranlarının artabileceği kadar yavaş bir hız.



"Büyüme ve iş yatırımlarındaki zayıflık, eğitim, sağlık, yoksulluk ve altyapıda zaten yıkıcı olan tersine dönüşleri ve iklim değişikliğinden kaynaklanan artan talepleri arttıracak" diyen Malpass, "Bu zorlukların ölçeğini ele almak, geliştirme ve küresel kamu malları için önemli ölçüde daha fazla kaynak gerektirecektir" diye ekledi.



Malpass, daha yoksul ülkelere daha fazla borç verebilmek için yeni finansman arayışının yanısıra, "özellikle borç sıkıntısı riski yüksek olan yoksul ülkelerin artan payı için" borç verme koşullarını iyileştirmeye çalıştığını söyledi.



Rapor, küresel kredi kurumu Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın bir hafta önce yaptığı benzer şekildeki karamsar bir tahminin ardından geldi. Georgieva, CBS'nin "Face the Nation" programında, dünyanın üçte birinin bu yıl resesyona gireceğini tahmin ettiğini söylemişti.