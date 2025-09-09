Dünya basını CHP'ye kayyımın faturasını Erdoğan'a kesti: Darbe...

CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde parti binasına girmesi dünya basınında geniş yer buldu. DW Türkçe'nin haberine göre bunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik başlattığı baskı kampanyasının bir parçası olduğu yorumu ise öne çıktı. İşte dünya basınından örneklerle dün İstanbul'da yaşananlar:





Spiegel: Erdoğan'ın yargı darbesi

Almanya'nın haftalık haber dergisi Spiegel İstanbul'da yaşananları "Erdoğan'ın yargı darbesi" başlığıyla aktardı okurlarına. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP üzerinde yargı yoluyla baskı kuruyor" denilen haberde İstanbul'un "daha büyük planların provası" olduğu kaydedildi, CHP'ye yönelik 15 Eylül'de yapılacak kurultay davasına dikkat çekildi.





"İstanbul teşkilatına kayyum atanması parti üzerindeki baskının sadece bir parçası. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargıyı kullanarak muhalefeti sistematik biçimde zayıflatmak istiyor" ifadeleri yer alan haberde, Erdoğan'ın "en güçlü rakibi" olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun Mart ayında tutuklandığı hatırlatıldı.





"Binada bir CHP yetkilisi Tekin'e şöyle sordu: '5000 polisle parti binasına gelmek de ne demek?' Tekin'n buna verecek bir cevabı yok gibiydi" ifadeleriyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in il binası içinde Gürsel Tekin ile yaptığı ve bir kısmı sosyal medyaya yansıyan gergin görüşme de aktarıldı.





Tagesschau 15 Eylül'e dikkat çekti

Almanya'nın saygın haber portalı Tagesschau, İstanbul'daki gelişmeleri aktardığı yayınında internet erişimine yönelik kısıtlamaları ve İstanbul Valiliği'nin aldığı gösteri yasağı kararını öne çıkardı. Haberde bu tedbirlere rağmen binlerce kişinin İstanbul İl Başkanlığı binası önünde toplanarak polisle karşı karşıya geldiği kaydedildi ve şunlar eklendi:





"Geçtiğimiz yılın Mart ayında yapılan yerel seçimlerde beklenmedik bir başarı elde eden CHP'de, o tarihten bu yana çok sayıda belediye başkanı gözaltına alındı... 15 Eylül'de görülecek bir diğer davada ise Parti Genel Başkanı (Özgür) Özel'in görevden alınma riski bulunuyor."





Bloomberg: Adalet Bakanı 'yargı bağımsız' diyor

Özellikle finans çevrelerinde yakından takip edilen Bloomberg, yüzlerce polisin CHP yerleşkesine erişimi engellediğine dikkat çekti. "Cumhuriyet Halk Partisi bunu bir 'kuşatma' olarak nitelendiriyor" denilen haberde ayrıca X ve WhatsApp dâhil olmak üzere başlıca sosyal medya platformlarına erişimin kısıtladığı da belirtildi.





"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yetkililerine karşı açılan davaları hükümet tarafından başlatılan bir 'darbe' olarak görüyor" diyen Bloomberg, Türkiye Adalet Bakanı'nın ise "mahkemelerin bağımsız çalıştığını savunduğunu" aktardı.





Washington Post: Polis kayyumun yolunu biber gazı ile açtı

ABD merkezli Washington Post gazetesi, "Polis, ana muhalefet partisinin İstanbul yönetimine atanan yöneticisinin önünü açmak için parti yetkililerini biber gazı ile dağıttı" diye yazdı.





İl binasında yaşananların "CHP'ye yönelik giderek artan bir baskı dalgasının parçası" olduğu kaydedilen haberde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok kişinin uzun süredir tutuklu bulunduğu hatırlatıldı. Haberde, "Görevden alınan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarına karşı en güçlü rakip olarak görülüyor" denildi.





Reuters: Barikatlı dramatik görüntüler

Haber ajansı Reuters ise dünya çapındaki abonelerine geçtiği haberinde CHP'li yetkililerin bina içinde barikat kurarak polis zoruyla dışarı çıkarılmaya direndiklerini aktardı:





"Türkiye'de muhalefet milletvekilleri, mahkeme kararıyla görevden alınan (İstanbul) yetkilisinin yerine yenisinin getirilmesini engellemek ve polisi durdurmak amacıyla il binasındaki bir ofisin girişine masa ve sandalyeler yığdı. Barikatlı dramatik görüntüler, yüzlerce parti üyesinin tutuklanıp hapse atıldığı, yaklaşık bir yıldır süren baskıların en yeni bölümü oldu."