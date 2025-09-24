Dünya birincisi müebbetlik kursiyer teğmenin çığlığı: 'Masumum, kimse sesimi duymuyor'

Masumiyetine dair tüm delilleri mahkemeye sunmasına rağmen sesini kimsenin duymadığını söyleyen Baldan, herkesi hakikati görmeye davet etti.





TR724'ün haberine göre 2015 yılında ABD’de yılın pilotu seçilen, dünya havacılık tarihinde ilklere imza atan Buğra Baldan mektubunda, “Hava Harp Okulu’nu derece ile ABD’de aldığım uçuş eğitimini ise havacılık tarihinde bir ilki gerçekleştirip 3 ödül alarak birincilikle bitirdiğimi göreceksiniz ancak şu anda haksızca cezaevindeyim. Hiçbir şeyden haberim yoktu. Müebbet hapisteyim. Masumiyetime dair her delili gösterdim ne yazık ki sesim duyan olmadı. Bize bir insan değil sayı gözüyle bakıldı. Bu satırlarımı okurken gönül gözünüz hakikati görsün.” dedi.





Ankara 4. Ana Jet Üstü Komutanlığı 143. Filo’da kursiyer teğmen olarak görev yapan Buğra Baldan, 15 Temmuz’da hemen sonra tutuklandı. Halen Sincan cezaevinde tutuklu olan Baldan’a, haberi olmamasına rağmen sözde darbe girişimiyle suçlanarak müebbet hapis cezası verildi. Cezası onanan Baldan, tek kişilik hücrede kalıyor.





Mahkemeye sunduğu delilleri, gazeteci Nevşin Mengü’ye yazdığı mektubunda da anlatan Baldan, “Masumum ve bunu resmi belgelerle de kanıtlayabiliyorum. Darbeden hiçbir haberim olmadığını, kız arkadaşımla buluşmak için önceden aldığım 15 Temmuz 2016 saat 18.40 Konya gidiş-16 Temmuz dönüş YHT biletiyle kanıtlıyorum. Telefonun gece elinden alındığını, tertemiz olup, içinde masumiyetini gösteren içerikler olduğunu ehime veiles reami bilirkişi raporu ile kanıtlıyorum. Elime o gece silah dahi almayıp, hiçbir kanunsuz eylemde bulunmadığımı kamera görüntüleri incelendikten sonra hazırlanan lehe bilirkişi raporuyla kanıtlıyorum... Tek anlam veremediğim ise; bu resmi belgelere rağmen nasıl müebbet hapis cezası aldığım ve adaletin tecelli etmesi için daha ne yapmam gerektiği…” ifadelerini kullandı.





HAVA HARP OKULUNDAN BİRİNCİLİKLE MEZUN OLDU, DİPLOMASINI ABDULLAH GÜL VERDİ

1991 yılında Ankara doğumlu olan Buğra Baldan, 2005 yılında Türkiye 40. olarak Kuleli Askeri Lisesi’ne kayıt oldu. 2009 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 2013 yılında Hava Harp Okulu’ndan dereceyle mezun oldu. Birinci bitirdiği Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde diplomasını dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den aldı.









DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

2014 yılında başında Türk-ABD Hava Kuvvetleri’nin karşılıklı anlaşmaları gereği, ABD Laughlin Hava Üssü’nde uçuş eğitimi alabilmek için Ankara ABD-ODC Merkezinde yapılan İngilizce dil yeterlilik sınavından 100 üzerinden 97 alarak pilotaj eğitimini ABD’de almaya hak kazandı. 2 yıla yakın süren, dünyanın en zorlu eğitimleri arasında gösterilen jet pilotu eğitimini; dil bariyeri, kültür farkı ve daha birçok zorluğa karşın 3 ödül alarak birinci bitirdi. Havacılık tarihinde bir ilke imza atmış, “Top Stick – En Yetenekli Pilot Ödülü”, “Distinguished Graduate – En Seçkin Mezun Ödülü” ve “AETC Air Commander Trophy – Komutan Özel Ödülünü” aldı. Bu başarılar ülke basınında büyük yankı uyandırdı ve hakkında “Kahraman Savaş Pilotu (Sözcü)”, “Jet Türk (Takvim)”, “Dünya Birincisi (Habertürk)”, “Amerikayı Fethetti (Türkiye)” manşetleriyle haberler yaptı.





ABD’DE YILIN PİLOTU SEÇİLDİ, ABD VATANDAŞLIĞI VE F-22 PİLOTLUĞUNU REDDEDİP TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

Başarıları haber programları ve sosyal medya paylaşımlarına konu edildi. Ocak 2016’da İsmail Küçükkaya ile Çalar Saatte “Günün Mavisi” seçildi. Yabancı basında Times gazetesi gibi gazetelerde ABD’nin vatandaşlık ve F-22 pilotluğu teklifini reddettiğine dair haberler yapıldı. 2015 yılı sonunda ülkesine dönmeden hemen önce, 900.000 personeli olan ABD Hava Kuvvetleri’nin tüm pilotlarını geride bırakarak “ABD’de Yılın Pilotu” niteliğindeki ödüle layık görüldü. Buna rağmen Türkiye’ye döndü ve 2016 yılı başında F-16 eğitimini almak üzere Ankara Akıncı Üssü’ne kursiyer pilot olarak atandı. Bu süreçte başarıları tüm devlet erkanı tarafından takdir edildi ve dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından kendisine “Üstün Başarı” ödülü verildi.





HAPİSTE DERECE YAPARAK HUKUK FAKÜLTESİNİ KAZANDI AMA MEZUN OLMASI ENGELLENDİ

Buğra Baldan, hapiste de başarılarına devam etti. İngilizce’nin yanı sıra Fransızca ve Rusça dillerine de hakim olmaya çalışmış; Fransızca dilinde de 87.5 YDS notu ile yüksek yeterlilik notu aldı. 2021’de Türkiye 3711’incisi olarak Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesine tam burslu olarak kazandı. Bu okulda son sınıfın son sınavlarına kadar eğitimine devam etti, tüm sınavlara girdi. Hiçbir derse fiziken katılmamasına rağmen mezuniyet öncesi son final sınavlarına 198 kişilik sınıfında 2’nci olarak girdi ve birinciliği hedefledi. Ancak sınavdan bir hafta önce eğitim hakkını hiçe sayan son dakika İstinaf Mahkemesi kararıyla mezun olması engellendi.