[Dünya birincisi] Yurtdışına en çok para çıkarılan ülke Türkiye

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Mecliste bütçe görüşmelerinde söz alan Kuşoğlu, adalet ve ekonomide güven sorunu olduğunu söyledi. Yabancı yatırımcının güven duymadığını söyleyen Kuşoğlu, “1 milyar dolarınız olsa şu anda yatırım yapar mısınız bu ülkede? Birisinin bir ihbarı ile malınıza mülkünüze el konabilir, terörist, bilmem neci denilerek yatırımınız yarım kalabilir” dedi.







Kuşoğlu, yurt dışına çıkarılan para konusunda şu bilgileri verdi:





“Wealth Fund araştırmasına göre 2016 yılından 2019'a kadar Türkiye'den 1 milyon dolar ve üzeri meblağda 17.100 hesap yurtdışına çıkarılmış. Dünyada nüfusuna göre en fazla yurt dışına servet kaçırılan ülke Türkiye şu anda. Türkiye, 10 yıl önce, Ortadoğu ülkeleri arasında en iyi servete sahipken, millî geliri en önde olan ülkeyken, şimdi 4'üncü sıraya düşmüş.”





Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışında Türk vatandaşlarına ait 130 milyar doları bulunduğu açıklamasını hatırlatan Kuşoğlu, “Bugün Türklerin yurt dışında en az 200 milyar dolar serveti var” dedi.





Halen Türk vatandaşlarının yurt dışındaki bankalarda 200 milyar doları bulan servetinin olduğu tahmin ediliyor.





Vatandaş dolar almaya devam ediyor





Vatandaş, ekonomi yönetimindeki değişime rağmen dolar almaya devam ediyor. Türkiye'de döviz mevduatları geçen hafta 3.4 milyar dolar artış kaydetti. Artışın 2.4 milyar dolarlık kısmı gerçek kişilerden kaynaklandı. BDDK'nın günlük verilerine göre bankalardaki toplam döviz mevduatı 255 milyar dolara yükseldi. Veriler, normalleşme adımlarının başladığı dönemde de vatandaşın döviz mevduatında artış olduğunu ortaya koydu. Ekim sonundan 4 Aralık'a kadar geçen süreçte toplam döviz mevduatları 10 milyar doların üzerinde yükseliş kaydetti. Bu artışın neredeyse tamamı gerçek kişilerin döviz talebinden oluştu.