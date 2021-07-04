Samanyolu Haber /Gündem / Dünya bu analizi konuşuyor :Erdoğan'a destek en düşük seviyede /04 Temmuz 2021 10:16

Dünya bu analizi konuşuyor :Erdoğan'a destek en düşük seviyede

İngiliz Financial Times gazetesi muhabiri, İkizdere'ye giderek halkın nabzını yokladı. Gazete, "Ekonomik gerileme, Erdoğan'a desteği tüm zamanların en düşük seviyesine çekti. Cumhurbaşkanı'nın aşırı çok inşaat yapması atalarına ait topraklarda bile tepki çekiyor" yorumunu yaptı.

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir analiz-haber hazırladı. “Ekonomik gerileme, Erdoğan’a desteği tüm zamanların en düşük seviyesine getirdi” başlığının kullanıldığı haberde, “Cumhurbaşkanı’nın çok fazla inşaat yaptırması, atalarının toprağında bile tepki çekti” denildi.
İkizdere’ye giden Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley imzalı haberde, açıklama yapan bazı Rizeliler, son yıllarda inşa edilen baraj, otoyol, tünellerin bölgedeki su akışını engellediğini ve tarım ve hayvancılığa büyük zarar verdiğini söyledi. Gazete, “Bir taş ocağı inşa edilmesi planları kırılma noktası oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek azalmaya başladı. Yol açmak için dinamitler patlatıldı ve yaklaşık 1 milyon ağaç kesilecek. Çevreci gruplar kullanılan patlayıcılar sebebiyle bölgede üretilen sebzelerin bozulacağını ve bölgedeki biyoçeşitliliğin azalacağını söylüyor” ifadesine yer verdi.



Gazeteye konuşan Hediye Baş isimli bir Rizeli, “Erdoğan, burada hepimizin oyunu aldığı için muhtemelen sunduğu her projeye destek çıkılacağını düşünüyor. Fakat ben ona artık oy vermeyeceğim. Köydeki kimse bu projelerde yer almıyor. Onlar sadece gelir kapımız bu vadileri elimizden alıyor” dedi.
Financial Times, “Cumhurbaşkanı’nın en kuvvetli olduğu bölgelerden birinde nadir görülen bu protesto, ülke genelinde Adalet ve Kalkına Partisi’ne verilen desteğin azaldığını gösteriyor. Enflasyon son 4 yılın çoğunda çift haneli oldu ve işsizlik de yüzde 14 seviyelerinde. Erdoğan 20 yıldır Türkiye siyasetini domine etti, gayri safi milli hasılayı üç katına çıkararak milyonlarca insanı yoksulluktan kurtardı. Fakat son yıllarda dramatik bir şekilde gücünü sağlamlaştırma çalışmaları siyasi süreksizlikle birleşince, ülkenin ekonomisi etkilendi” ifadesini kullandı.
Rize’de Erdoğan’ın bir kahraman gibi görüldüğünü ve hem reklam panolarında “Erdoğan’ın memleketine hoş geldiniz” yazan pankartların olduğu hem de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin olduğunu yazan Financial Times muhabiri, “2018’deki seçimlerde oyların yüzde 79’unu aldı. Fakat burada bile muhalifler seslerini yükseltmeye başladı. Bölgenin meşhur balının üretimi çok keskin bir şekilde düştü ve Karadeniz’deki aşırı yapılaşmanın bölgede yaşanan ölümcül toprak kayması ve sellere sebep olduğu düşünülüyor” yorumunu yaptı.
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