Dünya bu analizi konuşuyor :Erdoğan'a destek en düşük seviyede

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili kapsamlı bir analiz-haber hazırladı. “Ekonomik gerileme, Erdoğan’a desteği tüm zamanların en düşük seviyesine getirdi” başlığının kullanıldığı haberde, “Cumhurbaşkanı’nın çok fazla inşaat yaptırması, atalarının toprağında bile tepki çekti” denildi.

İkizdere’ye giden Financial Times muhabiri Ayla Jean Yackley imzalı haberde, açıklama yapan bazı Rizeliler, son yıllarda inşa edilen baraj, otoyol, tünellerin bölgedeki su akışını engellediğini ve tarım ve hayvancılığa büyük zarar verdiğini söyledi. Gazete, “Bir taş ocağı inşa edilmesi planları kırılma noktası oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek azalmaya başladı. Yol açmak için dinamitler patlatıldı ve yaklaşık 1 milyon ağaç kesilecek. Çevreci gruplar kullanılan patlayıcılar sebebiyle bölgede üretilen sebzelerin bozulacağını ve bölgedeki biyoçeşitliliğin azalacağını söylüyor” ifadesine yer verdi.











