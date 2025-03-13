Dünya bu çoraba konuşuyor: Trump herkesi güldürdü

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüştü. Görüşme sonrası Oval Ofis'te basının karşısına çıkan iki lider gündemi ve ekonomiyi değerlendirdi.





OVAL OFİS'TE ÇORAP KAHKALARI

Ekonomi hakkında konuşan Trump, yardımcısı JD Vance'in çoraplarına bakmaktan kendini alamadı.





Enflasyonla ilgili mesaj vereceği sırada çoraplara gözü takılan Trump, "Bu çorapları sevdim. Odaklanmaya çalışıyorum ama Başkan Yardımcısı'nın çoraplarından çok etkilendim" dedi.





O anlar salondakiler arasında kahkahaya neden olurken JD Vance yaşananların yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.









TRUMP GÖZLERİNİ ALAMADI

Yonca desenli çoraplara hayran kalan Trump'ın ilginç anları anbean kayda girerken J.D. Vance o anları X’ten “Bu çoraplar hakkında yorum yapacağını biliyordum” diyerek paylaştı.



