Samanyolu Haber /Dünya / Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Tarih belli oldu /17 Mart 2025 10:57

Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Tarih belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için 18 Mart Salı günü Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı.

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Trump ve Putin arasında beklenen görüşmenin tarihi belli oldu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için temaslar devam ederken ABD Başkanı Trump, Rus lider Putin ile yarın görüşeceğini açıkladı.

Florida'dan Washington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmada odak noktasının toprak ve enerji santralleri olduğunu söyleyerek, "İki taraf arasında bazı varlıkların paylaştırılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonu boyunca çok fazla çalışma yapıldı" diyen Trump, "Bu savaşı sona erdirebilir miyiz görmek istiyoruz. Belki yapabiliriz" şeklinde açıklamada bulundu.

"OLUMLU VE YAPICI BİR GÖRÜŞME OLACAK"
Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Rusya'nın başkenti Moskova'da Putin ile yaptığı görüşme ve Putin'in "ateşkes arayışında samimi olup olmadığı" sorusuna, "Her iki taraf arasındaki sorunları azalttık. Bence çok ilerleme kaydettik ve bu toplantı da bunun altını çiziyor." yanıtını vermişti.

Witkoff, Trump ve Putin'in bu hafta telefonda görüşeceğine yönelik beklentisine dair soruyu, "Şunu varsayıyorum ki biliyorsunuz, Başkanın ilk döneminden beri gerçek bir ilişkileri var. Başkan Putin ile yaptığım ilk ziyaretten sonra zaten konuştular. Bence iki başkan arasında çok olumlu ve yapıcı bir görüşme olacak." şeklinde yanıtlamıştı.
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