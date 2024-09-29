Dünya Bu Skandalı Konuşuyor! Kilit İsim Türkiye ile Nasıl İlişki Kurdu?

ABD'de yapılan soruşturmaya göre New York Belediye Başkanı Adams, siyasi iyilikler karşılılığında Türk iş insanlarından business class uçak biletleri ve lüks konaklama imkanı gibi birçok hediyeyi kabul etti. Wall Street Journal Adams'ın Türkiye ile kurduğu yakın bağı yazdı.







ABD savcılarına göre Eric Adams New York belediye başkanlığına seçilmeden yıllar önce, düzenli olarak dünyanın dört bir yanına neredeyse bedavaya uçtu, lüks otellerde kaldı ve birçok kampanya bağışı aldı.





Açılan soruşturmaya göre bunların hepsi Türk şirketleri tarafından gizlice sağlandı. 2021'de Adams bu iyiliklere karşılık verdi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'u ziyaret etmesi ve Manhattan'daki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin karşısındaki 36 katlı yeni Türkevi'ne uğraması planlanıyordu.





Bir Türk yetkili Adams'tan, binanın denetimden geçemeyeceği uyarısında bulunan New York İtfaiyesi'ne Erdoğan gelmeden önce açılmasına izin vermesi için baskı yapmasını istedi. Savcıların aktardığı bir telefon görüşmesinde bir yetkili, Türkiye'nin Adams'ı desteklediğini ve şimdi “sıranın kendisinde” olduğunu söyledi.





'ADAMS İÇİN SERT DÜŞÜŞ'

Perşembe günü açıklanan ve Adams'ı rüşvet, dolandırıcılık ve yabancı uyruklu bir kişiden bağış istemekle suçlayan federal iddianameye göre Adams söyleneni yaptı. İddia edilen bu karşılıksız ödeme, dünyanın en büyük finans merkezinde gelecek vaat eden bir politikacı ile potansiyel olarak verimli bir ilişki geliştirmeyi amaçlayan Türk yetkililer ve iş insanları tarafından Adams'a on yıllardır yapılan kur yapılmasının bir parçasıydı. Suçlamalar, New York polis teşkilatının 20 yıllık emektarı olan ve Erdoğan'ın ziyaretinden sadece birkaç ay sonra suçlara karşı sertlik yanlısı merkezci bir Demokrat olarak belediye başkanı seçildikten sonra kısa bir süre için partinin gelecekteki olası yüzü, hatta bir başkan adayı olarak selamlanan Adams için sert bir düşüş anlamına geliyor.





'ADAMS SUÇLAMALARI REDDETTİ'

Adams iddianameye verdiği ilk yanıtta suçlamaları reddetti. Adams, “New Yorklulardan herhangi bir yargıya varmadan önce savunmamızı dinlemeyi beklemelerini rica ediyorum. Bundan sonra avukatlarım davayla ilgilenecek, böylece ben de şehirle ilgilenebileceğim" dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada bakanlık mensuplarının uluslararası hukuka ve diplomatik teamüllere uyduğunu aktardı. Sözcü, “Başka bir ülkenin içişlerine karışmamız söz konusu olamaz” dedi





Türk yetkililer ile Adams 2015 yılında yakınlaşmaya başladı. Brooklyn ilçe başkanı seçilmesinden bir yıl sonra, ülkenin New York'taki konsolosluğundan Türkiye'yi ziyaret etmesi için resmi bir davet aldı. Sosyal medya paylaşımlarına göre bu, daha sonra İstanbul'unkapalı çarşısına, Akdeniz tatil kenti Antalya'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına uğramasını da içeren Türkiye'ye yaptığı birçok ziyaretin ilkiydi. İddianameye göre birkaç seyahatinde, Adams'ın birkaç kez ücretsiz ya da yüksek bir indirimle kaldığı İstanbul'daki St Regisotelinin sahibi Demsa Group'un yönetim kurulu başkan yardımcısı Demet Sabancı Çetindoğan ile tanıştı. Çetindoğan Aralık 2015'te Instagram'da Adams'ı kastederek “Çok arkadaş canlısı biri” diye yazdı.