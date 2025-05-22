Dünya bunu konuşuyor: İsrailli 2 büyükelçilik personelinin öldürülmesi hakkında bilinenler

İsrail Büyükelçiliği’nde görevli oldukları söylenen Yaron Lischinsky ve Sarah Lynn Milgrim, ABD’nin başkenti Washington DC’de yer alan Capital Jewish Museum önünde uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürüldü.





Saldırının, FBI Washington sahasında da yer alan turistik ve resmi binaların yoğun bulunduğu 3rd St NW civarında gerçekleştiği bildirildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre polis, saldırganın Chicago’lu 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan şüpheli, müzeye girmeden önce elinde tabanca ile dört kişilik bir gruba ateş açtı.





Sosyal medyada yayınlanan videolarda, müze içerisine girdikten sonra güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen Rodriguez’in, gözaltına alındığında 'Free Palestine' (Özgür Filistin) şeklinde slogan attığı görüldü.





ÖLENLERİN KİMLİKLERİ

Saldırıda ölen iki kişi, İsrail’in ABD Büyükelçiliği tarafından Yaron Lischinsky ve Sarah Lynn Milgrim olarak açıklandı.





İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, ölen personelin yakın zamanda nişanlanmayı planladığını belirtti.





Bölgedeki Yahudi toplumunun önde gelen isimlerinden haham Levi Shemtov, çiftin şehirde düzenlenen Yahudi etkinliklerinde sıklıkla görüldüğünü söyledi.





GÖRGÜ TANIKLARI NE DEDİ?

Saldırının hemen ardından müze çevresinde bulunan tanıklar, yaşadıkları olayı anlattı.





Katie Kalisher adlı bir tanık, saat 09:07 civarında silah sesleri duyduklarını söyledi ve şöyle devam etti:





“Bir adam müzeye girdi, oldukça sarsılmış görünüyordu. İlk başta sadece yardıma ihtiyacı olduğunu düşündük.”





Etkinlik katılımcılarından Yoni Kalin ise şunları anlattı:





“İnsanlar onu sakinleştirmeye çalıştı, su verdiler. Birilerini vurduğunu kimse bilmiyordu. Polis gelince 'Ben yaptım. Silahım yok artık' dedi. Ardından kırmızı bir kefiye çıkarıp 'Gazze için yaptım. Özgür Filistin. Tek çözüm intifada devrimi' diye bağırmaya başladı.”





ETKİNLİK NEYDİ?

Saldırının gerçekleştiği Capital Jewish Museum, diplomatlar ile bölgedeki genç Yahudileri bir araya getirmeyi hedefleyen bir etkinliğe ev sahipliği yapıyordu.





Amerikan Yahudi Komitesi tarafından düzenlenen etkinliğin teması 'acıdan amaca yolculuk' olarak duyurulmuştu.





Ortadoğu’daki insani krizlere yanıt veren yardım kuruluşlarının da davetli olduğu belirtildi.





Etkinliğin saati kamuya açık ilan edilirken, adres sadece kayıt yaptıranlara özel olarak paylaşılmıştı.





TRUMP VE NETANYAHU NE DEDİ?

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıya sosyal medya platformu Truth Social üzerinden şöyle tepki verdi:





“Bu korkunç cinayetler, açık şekilde antisemitizme dayanıyor ve derhal sona ermeli. Nefrete ve radikalizme ABD’de yer yok. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Böyle şeylerin yaşanabiliyor olması çok üzücü.”





İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise saldırıyı sert sözlerle kınadı.