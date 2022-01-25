Samanyolu Haber /Gündem / Dünya bunu tartışıyor: Omicron pandemiyi bitirebilir ama yeni varyantlar da gelebilir /25 Ocak 2022 15:03

Dünya bunu tartışıyor: Omicron pandemiyi bitirebilir ama yeni varyantlar da gelebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Omicron dalgasının ardından Avrupa’da pandeminin sona erebileceğini söyledi. Kluge AFP’ye açıklamasında, “Bu bölgede pandeminin son aşamalarına girilmesi olası” diye konuştu. Ancak Kluge, olası yeni varyantlar nedeniyle temkinli olma uyarısı da yaptı.

SHABER3.COM

Kluge, mevcut Omicron dalgasının yavaşlaması halinde birkaç hafta ve ay için aşılar ve hastalığı geçirmiş olmaktan ötürü küresel bir bağışıklığın oluşacağını, bahar ve yazın gelmesiyle birlikte mevsimsel faktörlerin de bu sürece katkı sağlayacağını belirtti. DSÖ Avrupa Direktörü, “Yılın sonuna doğru Covid-19’un geri dönmesinden önce bir rahatlama sürecine girebileceğimizi düşünüyoruz, ancak pandemi artık geri dönmeyebilir” dedi.
 
DSÖ’den Mart tahmini: Yüzde 60’a bulaşacak
DSÖ’nün tahminlerine göre, Mart ayına kadar Avrupa’da yaşayanların yüzde 60’ına koronavirüsün Omicron varyantı bulaşmış olacak. İki yıl süren koronavirüs pandemisinin ardından Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla pandeminin endemiye dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlanmıştı. Bu değerlendirmelere temkinli yaklaşan DSÖ yetkilisi Hans Kluge, “Endemi hakkında çok konuşuluyor ancak endemik demek önceden ne olacağını kestirebilmek demektir. Koronavirüs bizi birçok kez şaşırttı bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu. Kluge, artık bulaşı engellemekten ziyade risk grubundaki insanları korumanın öncelikli olduğunu belirtti. Uzman, durumun sağlık sisteminin Covid-19 nedeniyle yük altına girmeyecek ve kesintiye uğrayan temel sağlık hizmetlerine devam edilebilecek şekilde isikrara kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Kluge pandeminin sona erdirilmesi için dördüncü doz aşının gerekli olup olmayacağı sorusuna ise çekimser bir yanıt verdi. Kluge, her dozdan sonra bağışıklığın arttığının ise bir gerçek olduğunu söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya bunu tartışıyor: Omicron pandemiyi bitirebilir... Sonraki Haber >>

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Erdoğan rektörü sordu: Skandal anlar mikrofon açık kalınca ortaya çıktı

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor

Kar tüm Türkiye'de etkili oluyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:16