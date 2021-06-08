Dünya çapında organize suç örgütlerine dev operasyon

Avusturalyalı yetkililer, toplam 18 ülkede organize suç örgütlerine karşı yürütülen küresel operasyonun Avustralya'daki sonuçlarına ilişkin Salı günü bir basın toplantısı düzenledi. Yetkililer, "Operation Ironside" adıyla ABD'nin istihbarat teşkilatı FBI'ın da desteğiyle düzenlenen operasyon kapsamında sadece Avustralya'da 224 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





Suç örgütü üyelerinin "An0m" adlı şifreli bir mesajlaşma sistemini kullandıklarını ve polisin bu sisteme sızması sonucu şüphelilerin tespit edildiğini söyleyen Avustralyalı yetkililer, şüphelilerin Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde uyuşturucu ticareti yaptıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.





Avustralya Federal Polis Şefi Reece Kershaw, gizli mesajlaşma sisteminin 2018 yılından beri takip edildiğini, altı uyuşturucu laboratuvarının açığa çıkarıldığını, çok sayıda silah ve yaklaşık 29 milyon euro nakit paraya da el konulduğunu açıkladı. Yeni Zelanda'da da operasyon kapsamında 35 kişi gözaltına alındı.









"Organize suçlara ağır darbe"





Suç örgütlerine karşı şimdiye kadar düzenlenen en kapsamlı operasyonun söz konusu olduğu belirtilirken Avustralya Başbakanı Scott Morrison da operasyonu "organize suçlara karşı ağır bir darbe" olarak nitelendirdi.





Morrison, operasyonun Avustralya kolluk güçleri açısından da bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.





"Yıllarca ceplerindeydik"

Basın toplantısında sistemin özel bir telefona yüklendiğini ve uygulamanın şifrelenerek kullanıldığını vurgulayan polis şefi Kershaw, çete üyelerinin yıllarca cebinde olduklarını, takip ettikleri mesajlaşmalarda örgüt üyelerinin sadece uyuşturucu, şiddet ve masum insanların öldürülmesinden bahsettiklerini anlattı. Suç çetesinin Avustralya'daki liderinin ise ülkeden kaçtığını söyleyen Kershaw, "Eğer ne kadar erken teslim olursa kendisi ve ailesi için o kadar iyi olur" ifadelerini kullandı.





Yetkililer, bir cinayet planının da önlendiği bilgisini artardı. Örgüt üyelerinin bir aileyi hedef aldığını ve bir kafeye makineli tüfekle saldırı planladığını söyleyen Avustralyalı yetkililer, dosyada toplamda ise 525 suçlamanın bulunduğunu ifade etti.