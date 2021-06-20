Samanyolu Haber /Gündem / Dünya çocuklarından 'Babalar Günü' şarkısı /20 Haziran 2021 14:46

Dünya çocuklarından 'Babalar Günü' şarkısı

Ümit Nağmeleri ‘Babalar Günü’ için özel bir proje yayınlandı.

SHABER3.COM

ABD, Almanya, Arnavutluk, Fransa, Endonezya, Tayland, Romanya, Ukrayna, Belarus, Lüksemburg, Güney Afrika, Kosova, Kırgızistan, Mozambik ve Polonya ülkelerinden 5 ila 15 yaş aralığındaki öğrenciler ‘Bana bir masal anlat baba’ parçasını seslendirdi.

Projede yer alan öğrenciler babalar için mesajlarını samimi duygularla iletti. Bazı öğrencilerin ülkelerinin yerel kıyafetlerini giymesi dikkat çekti.

Video, Türkçe’nin yanısıra YouTube üzerinden İngilizce, Almanca, Fransızca ve Romence alt yazıları ile yayınlandı.
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