Dünya çocuklarından 'Babalar Günü' şarkısı

ABD, Almanya, Arnavutluk, Fransa, Endonezya, Tayland, Romanya, Ukrayna, Belarus, Lüksemburg, Güney Afrika, Kosova, Kırgızistan, Mozambik ve Polonya ülkelerinden 5 ila 15 yaş aralığındaki öğrenciler ‘Bana bir masal anlat baba’ parçasını seslendirdi.
Projede yer alan öğrenciler babalar için mesajlarını samimi duygularla iletti. Bazı öğrencilerin ülkelerinin yerel kıyafetlerini giymesi dikkat çekti.
Video, Türkçe’nin yanısıra YouTube üzerinden İngilizce, Almanca, Fransızca ve Romence alt yazıları ile yayınlandı.