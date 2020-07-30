Dünya çocuklarından Barış Manço ile renkli bir bayram tebriği

SAMANYOLUHABER- Ümit Nağmeleri YouTube kanalında Kurban Bayramı’na özel bir video klibi yayınladı.







9 ülkeden 9 öğrenci Barış Manço’nun "Bugün Bayram" şarkısını tekrar yorumladı.







"SEN GİTTİN GİDELİ İÇİMDE SIZI VAR"





Sanatçının eskimeyen ve hemen hemen her bayramda gündeme gelen şarkısı; eşini kaybeden bir kocanın çocuklarını mutlu etmeye çalışması ve bayramda annelerinin mezarını ziyaret etmelerini anlatıyor.





Şarkının başlarında kaybettiği eşine seslenen adam, "Sen gittin gideli içimde sızı var." diyor.







