Samanyolu Haber /Gündem / Dünya çocuklarından Barış Manço ile renkli bir bayram tebriği /30 Temmuz 2020 14:38

Dünya çocuklarından Barış Manço ile renkli bir bayram tebriği

Ümit Nağmeleri, Kurban Bayramı’na özel bir video klibi yayınladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Ümit Nağmeleri YouTube kanalında Kurban Bayramı’na özel bir video klibi yayınladı.

9 ülkeden 9 öğrenci Barış Manço’nun "Bugün Bayram" şarkısını tekrar yorumladı.

"SEN GİTTİN GİDELİ İÇİMDE SIZI VAR"

Sanatçının eskimeyen ve hemen hemen her bayramda gündeme gelen şarkısı; eşini kaybeden bir kocanın çocuklarını mutlu etmeye çalışması ve bayramda annelerinin mezarını ziyaret etmelerini anlatıyor. 

Şarkının başlarında kaybettiği eşine seslenen adam, "Sen gittin gideli içimde sızı var." diyor.


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