Dünya çocuklarından Barış Manço ile renkli bir bayram tebriği

SAMANYOLUHABER- Ümit Nağmeleri YouTube kanalında Kurban Bayramı’na özel bir video klibi yayınladı.
9 ülkeden 9 öğrenci Barış Manço’nun "Bugün Bayram" şarkısını tekrar yorumladı.
"SEN GİTTİN GİDELİ İÇİMDE SIZI VAR"
Sanatçının eskimeyen ve hemen hemen her bayramda gündeme gelen şarkısı; eşini kaybeden bir kocanın çocuklarını mutlu etmeye çalışması ve bayramda annelerinin mezarını ziyaret etmelerini anlatıyor.
Şarkının başlarında kaybettiği eşine seslenen adam, "Sen gittin gideli içimde sızı var." diyor.