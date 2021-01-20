Samanyolu Haber /Dünya / Dünya 2021'de daha hızlı dönüyor! /20 Ocak 2021 12:12

Dünya 2021'de daha hızlı dönüyor!

Dünya'nın son 50 yılda Güneş etrafındaki dönüş hızının artması sebebiyle 2021 yılının daha kısa olacağı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Kanada'nın York Üniversitesi'nden astronomi ve fizik profesörü Paul Delaney, CTV Televizyonu’nda katıldığı "Your Morning" isimli programda Dünya'nın dönüş hızının arttığını ve bu değişimin yeryüzünde zamanın yavaşlaması anlamına geldiğini belirtti.

Bilimsel hesaplamalara göre; 2021’de ortalama bir gün 24 saatlik (86 bin 400 saniye) normal bir güne göre 0,05 milisaniye daha kısa olacak.

BUZULLAR ERİDİKÇE DÜNYA'NIN DÖNÜŞ HIZI ARTIYOR

Kısalmanın küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirten Prof. Delaney, eriyen buzulların Dünya üzerindeki kütlenin konumlanma şeklini değiştirdiğini ve suların dünyanın dönüş eksenine yaklaştıkça onun dönme hızını arttırdığını ifade etti.

Delaney, Dünya'nın bu durumunu daha hızlı dönebilmek için kollarını bedenine yaklaştıran bir patenciye benzetti.

Söz konusu kısalmanın saniyeden çok daha az olacağından insanların günlük faaliyetlerini etkilemeyeceğine dikkati çeken Delaney, iklim değişikliği sebebiyle buzulların erimesinin zaman içinde küresel zaman dilimini ve günlerin belirlenmesini etkileyebileceği uyarısında bulundu. 

Delaney, bu durumu önlemek için "artık saniye" uygulamasına geçilebileceğini kaydetti.

BİLGİSAYARLARDA KARIŞIKLIĞA SEBEP OLABİLİR

Ancak bazı uzmanlara göre, bu uygulama ile belirlenen takvim yılının son dakikasına fazladan 1 saniye eklemek Dünya'nın dönüş hızındaki değişikliği dikkate almayan otomatik saat uygulamalarının bulunduğu akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda ve iletişim sistemlerinde karışıklığa sebebiyet verebilir.

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), 1972’den 2016’ya kadar ortalama her 1,5 yılda bir "artık saniye" ilave edilmişti. Ancak 2016’dan itibaren Dünya Rotasyon ve Referans Sistemleri Servisi (IERS), Dünya'nın dönüş hızındaki artış sebebiyle "artık saniye" uygulamasının artık gerekli olmadığını açıklamıştı. 

IERS, 2019 yılının temmuz ayında 2020 için de artık saniyenin ilave edilmeyeceğini duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya 2021'de daha hızlı dönüyor! Sonraki Haber >>

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:07:47