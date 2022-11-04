Samanyolu Haber /Dünya / Dünya derin bir oh çekti! /04 Kasım 2022 16:26

Dünya derin bir oh çekti!

Çin’in 10 katlı bina büyüklüğündeki 23 tonluk dev roketi atmosfere girdikten kısa süre sonra Pasifik Okyanusu'na düştü.

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Çin'in Cadılar Bayramı'nda uzaya fırlatılan 23 tonluk dev roketi Long March 5B, Dünya’nın atmosferine ulaştıktan kısa bir süre sonra Pasifik Okyanusu’na düştü.

Amerika Birleşik Devletleri Uzay Komutanlığı, roketin Pasifik’in 101,9 derece batı ve 9,9 derece kuzey koordinatlarına düştüğünü duyurdu.

Üç yıldan kısa bir süre içinde beşinci kez, Çin'in uzay araçlarının parçaları Dünya'ya düştü. Bunlardan en dikkat çekeni 8 Mayıs 2021’de gerçekleşti. 18 tonluk bir roket Hint Okyanusu'na düştü. Ancak bölgedeki köyler dağılan enkaz parçaları yüzünden zarar gördü.

ABD hükümeti tarafından finanse edilen ve kar amacı gütmeyen bir araştırma merkezi olan The Aerospace Corporation'a göre, roketin düşebileceği koordinatlar arasında Türkiye de yer alıyordu.
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