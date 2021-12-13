Dünya dev, bir banka daha, TL’yi listeden çıkardı

TL hakkında rapor yayımlamayacağını ilan eden Birleşik İsviçre Bankası (UBS) yatırımcılara “Son yayımlanan TL tavsiye raporlarını dikkate almayın” çağrısında bulundu.



UBS Analisti Tilmann Kolb, en son kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu yüzden daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini kaydetmişti.



İsveç’in en büyük bankalarından Handelsbanken (SHB), 2021 yılı mayıs ayında kara para aklamayla ilişkilendirilmemek için Türkiye dahil 50 kadar ülke ile artık para havalesi yapamayacaklarını belirtmişti.



AVRUPANIN EN BÜYÜK 3’ÜNCÜ BANKASI



2021 itibarıyla 61 milyar dolarlık piyasa değeri ile Avrupa’nın en büyük 3’üncü bankası olan UBS, Finansal İstikrar Kurulu tarafından sistematik olarak “önemli bir banka” olarak kabul ediliyor. Yönetim altındaki varlıklarda 3,2 trilyon İsviçre Frangı’ndan fazla varlığı yönetiyor.



Bölgesel anlaşma akışına ve siyasi etkiye dayanan UBS, “dünyanın en büyük, en güçlü finans kuruluşlarından biri” olarak kabul ediliyor.



Şirketin sermaye gücü, güvenlik protokolleri ve takdir yetkisi konusundaki itibarı, bankacılıkta önemli bir pazar payı ve yüksek düzeyde marka sadakati sağladı. Vergi uyumsuzluğu ve off-shore finansmanı kolaylaştırdığı için çeşitli eleştiri ve soruşturmalara da muhatap oldu.



TÜRKİYE’NİN CDS PUANI 500’ÜN ÜZERİNDE



Deutsche Bank, TCMB’nin dolarizasyon, zayıf TL ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yüzde 25’e çıkarmak mecburiyetinde kalabileceğini söyledi.



“Türkiye’nin iflas kaskosu” diye bilinen beş yıllık kredi temerrüt risk primi (CDS) 500 baz puan seviyesinde. Türkiye ile aynı ekonomi liginde yer alan Brezilya’nın CDS’i 218.



Türkiye’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,41 civarında seyrediyor.