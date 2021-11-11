Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya dev bir ekonomik krizin kıyısından döndü /11 Kasım 2021 10:00

Dünya dev bir ekonomik krizin kıyısından döndü

Dünyanın en büyük borca sahip gayrimenkul geliştirme şirketi Çinli Evergrande'nin vadesi dün dolan 148 milyon dolarlık kupon ödemeyi gerçekleştirip gerçekleştirmediği tüm dünya için merak konusu oldu. Reuters ve Bloomberg, ödemenin yapıldığını aktardı.

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Reuters’ın aktardığına göre, ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande Group, dolar cinsi tahvillerinin geciken faiz ödemelerini gerçekleştirerek iflas endişelerini hafifletti.

Çinli medya kuruluşu Cailianshe’de bugün yer alan haberde, şirketin ihraç ettiği üç ayrı tahvilin bazı alacaklılarına geciken ödemelerin yapıldığını bildirdi.

Şirketin dün itibarıyla geçen ay yapması gereken, ancak 30 günlük ek süre aldığı, faiz ödemelerini yapması gerekiyordu.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin alacaklılara ödemeleri yaptığını teyit etti.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar da, Evergrande’nin en az iki dolar cinsi tahvilinin kupon ödemelerini yaptığını söyledi.

DÜNYANIN EN BORÇLU GAYRİMENKUL ŞİRKETİ

Dünyanın en borçlu inşaat ve gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande, son haftalarda toplam 300 milyar dolara karşılık gelen borçlarını çevirmekte zorlanıyor. Bu borçların 19 milyar dolarlık bölümü ise uluslararası piyasalarda ihraç edilen tahvillerden oluşuyor.

Evergrande’nin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri, ödemenin ek süre bitmeden önce gerçekleştirilmesinin yatırımcıları rahatlatmasıyla yüzde 9 yükseldi.
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