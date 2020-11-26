Şakası yok: Dünya devi bile sallanıyor!

Walt Disney Co, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 32 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Öncelikli olarak eğlence parklarında çalışanların işten çıkarılacağı belirtildi.
Müşteri sayısının sınırlı kalması sebebiyle zor durumda olan şirket eylülde 28 bin kişilik tenkisata gideceğini ilan etmişti. Ancak salgına bağlı krizin devam etmesi üzerine sözleşmesi feshedilecek kişi sayısı 32 bine yükseltildi.
Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtti.
MEDYA DEVİ HÂLİNE GELMİŞTİ
Walter Elias "Walt" Disney, kardeşi Roy O. Disney ile Walt Disney Productions'ı 1925'te kurmuştu.
Dünyanın en ünlü film yapımcılarından biri hâline gelen Walt Disney'in yıllık hasılatı 30 milyar Amerikan Doları'na ulaşmıştı.
Walt Disney; Orlando, Florida'da Walt Disney Dünyası açılmadan birkaç yıl önce gırtlak kanserinden 15 Aralık 1966'da hayatını kaybetti.
Walt Disney ve çalışanları; dünyanın en ünlü prodüksiyonlarına imza attı.
Walter Eilas Disney, "Mickey Mous/Mickey fare" başta olmak üzere bugün "Disney" ismiyle özdeşleşen pek çok karakterin fikir babasıydı.