Şakası yok: Dünya devi bile sallanıyor!

Walt Disney Co, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 32 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Öncelikli olarak eğlence parklarında çalışanların işten çıkarılacağı belirtildi.





Müşteri sayısının sınırlı kalması sebebiyle zor durumda olan şirket eylülde 28 bin kişilik tenkisata gideceğini ilan etmişti. Ancak salgına bağlı krizin devam etmesi üzerine sözleşmesi feshedilecek kişi sayısı 32 bine yükseltildi.





Disney, Menkul Değerler ve Döviz Komisyonu ile hazırladığı belgede işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtti.





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