Samanyolu Haber /Dünya / Dünya devi de zorda : Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak /01 Temmuz 2020 08:53

Dünya devi de zorda : Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında gelen havacılık sektörünün liderlerinden Avrupalı Airbus'ın 15 bine yakın çalışanını işten çıkartacağı belirtildi.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada corona virüsü salgınında hayatta kalmaya çabalayan şirketin işçi çıkarması gerektiği vurgulandı.

Şu ana kadar şirketin Almanya’daki ofis ve üretim testislerinden 900’e yakın işçinin işten çıkarılma işlemlerinin başlatıldığı belirtilirken toplam sayının 15 bini bulabileceği ifade edildi.

Airbus’ın Fransa’da 5 bin, Almanya’da 5 bin 100, İspanya’da 900, İngiltere’de 1700 ve diğer ülkelere dağılmış şekilde 1300 kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

Sendikalarla işten çıkarmalar üzerine masaya oturması beklenen Airbus’ın 2021 yılına kadar işten çıkarmalar üzerine sendikalara bir anlaşma önereceği belirtiliyor.
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