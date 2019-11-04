Samanyolu Haber /Ekonomi / Dünya devi iflasın eşiğinde /04 Kasım 2019 13:27

Dünya devi iflasın eşiğinde

Bebek ürünleri pazarında dünya devi olan Mothercare firması iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkma (Brexit) kararını 31 Ocak 2020 tarihine ertelese de Brexit'in yol açtığı belirsizlikler dev firmaları bile iflasın eşiğine getirdi.

Bebek arabaları başta olmak üzere bebek ürünleri sektöründe dünya devi olarak gösterilen Mothercare zor durumda.

İFLAS İÇİN MAHKEMEYE MÜRACAAT EDECEK

Firmanın İngiltere'deki 79 mağazasının zarar ettiği, şirketin iflas için mahkemeye müracaat etmeye hazırlandığı belirtildi.

Şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Mothercare'in İngiltere dışındaki mağazaları mart ayında 36,3 milyon İngiliz Sterlini zarar etmişti.

Şirketin İngiltere'deki mağazalarını satmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu, ancak henüz bir alıcı bulamadığı belirtiliyor.

BREXIT DARBESİ: TOYS R US, MAPLIN, CARPETRIGHT BATTI!

İngiltere'de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler sebebiyle ülkenin en büyük perakende zincirleri; çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna gidiyor. 

Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) kararı da belirsizlikleri artırınca tüketici harcamaları azaldı, tasarruf eğilimi arttı.

İngiltere'de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver'in 25 restoranlık zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında yer alıyor.
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