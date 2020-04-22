Dünya devi kayyım istedi

Avustralya’nın en büyük ikinci hava yolu firması olan Virgin de krizden etkilenenlerden biri. Şirket iflas korumasına girmek için kayyım başvurusunda bulundu.







Virgin Avustralya, Asya Pasifik’te koronavirüs salgını nedeniyle başlayan krize yenik düşen ilk büyük hava yolu şirketi oldu.





Avustralya'nın en büyük ikinci hava yolu firması olan Virgin, iflas korumasına girmek için kayyum başvurusunda bulundu. Şirketin sahibi Richard Branson'un devlet desteği için yaptığı girişimden sadece bir gün sonra bu adım atıldı.





Virgin Avustralya'dan yapılan açıklamada, işleri devam ettirmek için nakit arayışı sürerken, mevcut pozisyonun korunması için kayyum başvurusunda bulunulduğu belirtilerek, “Bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkacağız” denildi.





Sözcü'nün CNN’den aktardığı habere göre Virgin Avustralya, Asya Pasifik'te koronavirüs salgını nedeniyle başlayan krize yenik düşen ilk büyük hava yolu şirketi oldu.





Firmadan borsaya gönderilen yazıda, “Kritik görevdeki işçilerin ulaşımı, Avustralyalılar'ın evlerine dönmesi ve önemli kargoların taşınması için uçuşlarımız devam edecek” denildi.





Virgin Grubu'nun kurucusu ve sahibi Richard Branson, Avustralya hükümetine hava yolu şirketinin devlet desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek başvuruda bulunmuştu. Branson, salgın nedeniyle işlerin durma noktasına gelmesinin ardından kişisel servetinden 250 milyon doları Virgin Grubu'na aktardı.





Branson, para bulma arayışındayken Necker Adası'ndaki mülkünü teminat olarak sunmaya hazır olduğunu söylemişti.





Branson'ın Birleşik Krallık merkezli hava yolu şirketi olan Virgin Atlantic de krizle boğuşuyor. Milyarder iş adamı, Birleşik Krallık'ta da devlet desteği alabilmek için çabalıyor.





Virgin Avustralya'da uçuşlar yüzde 95 azalırken, iş gücünde de yüzde 80'lik kesintiye gidildi. Şirket yönetimi, işten çıkarmayla ilgili acil bir planları bulunmadığını açıkladı. Hava yolu firmasında, 10 bini doğrudan şirkete bağlı olmak üzere 16 bin kişi çalışıyor.