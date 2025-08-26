Dünya devi markada büyük kriz: Milyarder aile müşteri arıyor

Dünyanın en büyük 3 spor giyim üreticisi arasında yer alan Alman giyim markası Puma, son yıllarda hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından el değiştirmeye hazırlanıyor.





Geçtiğimiz yıl kötü gelen satış rakamlarıyla birlikte piyasa değerinin yarısı eriyen giyim devi, borsada sert düşüşler yaşamaya devam ediyor.





DEV MARKAYA TALİP ARANIYOR

Konuya yakın kaynaklara göre Pinault ailesi, Alman spor markası Puma SE'nin geçtiğimiz yıl piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesinin ardından satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.





Milyarder ailenin danışmanlarla çalıştığını ve Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçtüğünü belirten kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıklarını belirttiler.





YÜZDE 29 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILACAK

NTV'de yer alan habere göre Pinault ailesi, Kering SA'nın da kontrol sahibi hissedarı olan Artémis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma'da yüzde 29 hisseye sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.





DEĞERİNİN YARISI BUHARLAŞTI

Puma hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflığı ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar).





Görüşmelerin devam ettiğini ve bir işlem gerçekleşeceğine dair bir garanti olmadığını söyleyen kaynaklar, şunları kaydetti:





22 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞIYOR

1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon Euro net gelir ve 8,8 milyar Euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor.