Samanyolu Haber /Dünya / Dünya devi markada büyük kriz: Milyarder aile müşteri arıyor /26 Ağustos 2025 10:32

Dünya devi markada büyük kriz: Milyarder aile müşteri arıyor

Dünyanın en büyük spor giyim üreticilerinden Puma'nın hissedarlarından Pinault ailesi, giyim devindeki paylarını satmak için müşteri arayışına başladı. Alman spor markası, geçtiğimiz yıl hisselerinde yaşanan kayıpla birlikte piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybetmişti.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük 3 spor giyim üreticisi arasında yer alan Alman giyim markası Puma, son yıllarda hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından el değiştirmeye hazırlanıyor. 

Geçtiğimiz yıl kötü gelen satış rakamlarıyla birlikte piyasa değerinin yarısı eriyen giyim devi, borsada sert düşüşler yaşamaya devam ediyor.

DEV MARKAYA TALİP ARANIYOR
Konuya yakın kaynaklara göre Pinault ailesi, Alman spor markası Puma SE'nin geçtiğimiz yıl piyasa değerinin yaklaşık yarısını kaybetmesinin ardından satış da dahil olmak üzere seçenekleri değerlendiriyor.

Milyarder ailenin danışmanlarla çalıştığını ve Anta Sports Products Ltd. ve Li Ning Co. gibi potansiyel alıcılarla iletişime geçerek ilgiyi ölçtüğünü belirten kaynaklar, görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi. Ayrıca, ABD'deki diğer spor giyim firmalarının yanı sıra Orta Doğu'daki egemen varlık fonlarını da araştırdıklarını belirttiler.

YÜZDE 29 HİSSESİ SATIŞA ÇIKARILACAK
NTV'de yer alan habere göre Pinault ailesi, Kering SA'nın da kontrol sahibi hissedarı olan Artémis aracılığıyla Frankfurt borsasında işlem gören Puma'da yüzde 29 hisseye sahip. Kaynaklar, ailenin herhangi bir anlaşmada büyük bir prim talep etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

DEĞERİNİN YARISI BUHARLAŞTI
Puma hisseleri, spor ve egzersiz ekipmanlarına olan talebin zayıflığı ve ABD gümrük vergilerinin etkisiyle ilgili endişeler nedeniyle son 12 ayda yüzde 50 değer kaybetti. Şirketin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,6 milyar Euro (3 milyar dolar).

Görüşmelerin devam ettiğini ve bir işlem gerçekleşeceğine dair bir garanti olmadığını söyleyen kaynaklar, şunları kaydetti:

22 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞIYOR
1948 yılında kurulan Puma, geçen yıl 281,6 milyon Euro net gelir ve 8,8 milyar Euro satış rakamına ulaştı ve dünya çapında yaklaşık 22 bin kişilik bir iş gücüne sahip. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Portekiz Milli Takımı ve Danimarka Erkek Hentbol Takımı gibi takımların sponsorluğunu üstleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya devi markada büyük kriz: Milyarder aile müşteri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:02