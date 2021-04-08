Dünya devinden kalıcı olarak evden çalışma kararı

Dev banka, İngiltere'deki çağrı merkezi biriminde kalıcı evden çalışma düzenlemesi için düğmeye bastı.HSBC, Britanya’da çağrı merkezi biriminde çalışan bin 200’den fazla çalışanına pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışabileceklerini iletti.







Reuters’ın aktardığına göre, söz konusu birimdeki yaklaşık bin 800 çalışanın yüzde 70’i ofise dönmeme ve pandemi sonrasında da evden çalışma isteklerini bankaya iletmişti.





İngiltere’nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered da, küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı.