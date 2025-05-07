Dünya diken üstünde: Pakistan'da ölü sayısı artıyor

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde belirlenen hedeflere yönelik askerî operasyon başlattığını duyurdu. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "Pakistan askeri tesislerinin hedef alınmadığı" savunuldu. Operasyonun, 22 Nisan’da Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrasında başlatıldığı ve "sorumlulardan hesap sorulacağı" ifade edildi.





GERİLİMİN ARKA PLANI

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.





Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.





DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

İki ülkenin arasındaki gerilim dün tırmandı ve Hindistan, Pakistan'a füze saldırısı başlattı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı.





İşte dakika dakika yaşananlar:





08.53 ÖLÜ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

Pakistan ordusu, Hindistan'ın füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıkladı.





08.13 PAKİSTAN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Pakistan'ın Lahor kenti yakınlarında bulunan Muridke'de, Hindistan saldırısı sonucu hasar gören sağlık ve eğitim kompleksi çevresinde askerlerin güvenlik önlemlerini arttırdıkları görüldü.





07.37 BİR KENTTE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Hindistan'ın, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlatmasının ardından, Hindistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Amritsar kentinde eğitime ara verildi.





07.15 TANIMLANAMAYAN HAVA ARACI BULUNDU

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirdi. Saldırı sonrası, Cammu Keşmir'e bağlı Pampore kenti çevresinde tanımlanamayan bir hava aracı enkazı bulundu.





04.42 PAKİSTAN BM'Yİ BİLGİLENDİRDİ

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın "açık saldırganlığı" hakkında bilgilendirdiği duyuruldu. Pakistan'ın BM Daimi Temsilciliği'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.





Açıklamada, "Pakistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın talimatıyla Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed, BM Genel Sekreteri, BM Genel Kurul Başkanı ve BM Güvenlik Konseyi Başkanını Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliği ve uluslararası hukuku ihlal eden, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden açık saldırganlığıyla ilgili bilgilendirdi." ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada, BMGK'ya Pakistan'ın söz konusu saldırganlığa, BM Şartı'nın 51. maddesinde öngörüldüğü üzere meşru müdafaa hakkını korumak için "istediği zaman ve yerde" uygun şekilde cevap verme hakkını muhafaza ettiği bildirildi.





03.46 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısında bulundu. Rubio, X sosyal medya platformundan, Hindistan'ın Pakistan'ın bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.





Hindistan ve Pakistan arasındaki durumu yakından takip ettiğini belirten Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin değerlendirmeleriyle hemfikir olduğunu kaydetti. Rubio, durumun hızlıca sonlanmasını umduğunu ifade ederek, Hindistan ve Pakistan hükümetlerine barışçıl çözüm çağrısı yaptı.





03.38 HİNDİSTAN'IN 5 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğü bildirildi. Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu. Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.





02.42 HİNDİSTAN'A AİT DRON DÜŞÜRÜLDÜ

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Hindistan ordusuna ait 3 savaş uçağı ve bir dronun düşürüldüğünü bildirdi. Pakistan'ın, söz konusu saldırılara karşılık olarak Hindistan'a ait 3 savaş uçağı ve bir dronu düşürdüğünü kaydeden Tarar, "Pakistan, Hindistan'ın saldırganlığına uygun bir şekilde misilleme yaptı." ifadesini kullandı.





01.33 PAKİSTAN'DAN SALDIRIYA KINAMA

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı. X hesabından, "Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullanan Dar, söz konusu saldırının "bölgesel barışı tehlikeye attığını" vurguladı. Dar, Pakistan'ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her şekilde korunacağını kaydetti.





Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Hindistan'ın "Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiği" vurgulanarak, söz konusu saldırılar kınandı. Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Hindistan'ın dikkatsiz eylemleri, nükleer silahları bulunan iki devleti büyük bir çatışmaya yaklaştırdı." ifadesine yer verildi.





00.51 FİDAN, PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeleri görüştü. Görüşmede, Pakistan ile Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.





00.27 TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için, “Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum." dedi.





00.09 PAKİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı. Chaudhry, saldırıda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, "Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedildi.





23.36 HİNDİSTAN FÜZE SALDIRI BAŞLATTI

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.