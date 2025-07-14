Dünya Döndükçe Kampı Derin Müslümanlık Kitabıyla Geri Dönüyor

Respect Graduate School’un Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yayınlanmış son eseri olan “Derin Müslümanlık: Kur'an ve Sünnet Işığında Ahlak” kitabını mütalaa etmek üzere düzenlediği Dünya Döndükçe Online Kitap Okuma Kampı 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Berlin saatiyle sabah 9:00’da başlıyor. Kampın hedefi kendisinden başlayarak ahlak mürebbileri olmak. Friends of Respect (FoR) YouTube kanalından 24 saat boyunca canlı olarak yayınlanacak olan Dünya Döndükçe Kampı 20’nin üzerinde ülkeye uğrayarak, 50’yi aşkın konuşmacı, 120’yi aşkın video, iki ödüllü kahoot yarışması, makale özetleri, zihin haritaları, seslendirmeler, müzik ve sohbet-i canan halkalarına uğrayarak ertesi gün aynı saat diliminde tamamlanacak.





Kampa önemli isimler misafir olacak





Derin Müslümanlık kitabının mütalaa edileceği kampın misafirleri arasında ;





Abdullah Aymaz,

Harun Tokak,

Cemal Türk,

Emine Eroğlu,

Kerim Balcı,

Dr. Ergun Çapan,

Dr. Süleyman Eriş,

Dr. Safiye Yiğit,

Prof. Zafer Ayvaz,

Dr. Züleyha Mary Fikret,

Dr. Ahmet Kurucan,

Nedim Hazar,

Dr. Ali Ünsal,

Dr. M. Refii Kileci,

Mehmet Yıldız,

Dr. Osman Bodur gibi bir dizi uzman isim bulunuyor.





“Dünya Döndükçe, bizim Hocaefendi’ye olan vefamızın bir gereğiydi,” diyor Kerim Balcı ve ekliyor: “Hocaefendi’nin yeni bir okuma metodu keşfetmemiz yönündeki tavsiyelerine bizim bir cevabımız olarak da bakılabilir Dünya Döndükçe’ye. Daha iyisi bulununcaya kadar bu kolektif okuma ve anlama çabası bizim düşünebildiğimiz en iyisi.”





Hocaefendi’nin gerçek mirasına sahip çıkmak isteyenleri bir 24 saat uykularından fedakarlık edip kitapla meşgul olmaya çağıran Balcı, “Bunu yer kürenin etrafına dağılmış ilim aşıklarının Rönesans duası olarak görün ve gelin,” diyor, “Sınırlarımızı zorlamadığımız müddetçe sınırlarımızın esiri olarak kalacağız,” diye de ekleyerek.





Dünya Döndükçe Kampına ev sahipliği yapan Friends of Respect’in (FoR) direktörü Gülbin Acar, kampı Risale & Hizmet Araştırmaları Merkezi, Süreyya Yayınları ve Wise Enstitüsü’nün desteklediğini söylüyor ve ekliyor: “Asıl desteği bu haberi okuyanlardan bekliyoruz.” Acar’ın bu haberin okurlarından beklentileri şöyle:





1. https://www.youtube.com/@FriendsOfRespectTR adresine tıklayarak FoR YouTube kanalına üye olmak;





2. Canlı yayının yapılacağı https://www.youtube.com/live/HQFWEhnLsr8?si=3Nta6D0BNz6RH-n_ linkini etraflarına yayarak Cumartesi gün ve gece boyunca yapılacak yayının maksimum insan tarafından seyredilmesini sağlamak;





3. Komşularını, talebelerini, akrabalarını bir mekanda toplayarak, veya herhangi bir sebeple toplanmışlarsa yayını birlikte seyrederek Dünya Döndükçe halkasına kolektif olarak katılmak;





Kerim Balcı bu çağrıya kulak vermenin Hocaefendi’nin eserini aktif bir projeye dönüştürmek anlamına geleceğinin altını çiziyor ve vurguluyor: “Elinizde harika bir ahlak felsefesi kitabının olması bir ahlak devrimi başlatmaz. Bunun için aktif çaba, azim ve sabır gerekli. Ahlaksızlığın yaşam tarzı olduğu, dinle ahlak arasındaki bağlantının koparıldığı çağımızda, Derin Müslümanlık yeniden ahlak diyor. Bu çağrıya kulak verip, bir ahlak nizamı kurmak elimizde…”





Friends of Respect’in ev sahipliği yapacağı Dünya Döndükçe: Derin Müslümanlık Kampı 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Berlin saatiyle sabah 9:00’da başlayacak. Kamp FoR’un YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayının linki şöyle:









Friends of Respect’in sosyal medya kanallarına da aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:







