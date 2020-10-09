Dünya Ekonomik Forumu Davos'tan taşınıyor: İşte yeni adresi

Her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2021 yıllık toplantısının önümüzdeki yıl 18-21 Mayıs'ta İsviçre'nin Lucerne-Bürgenstock kentinde yapılacağı bildirildi.





WEF'ten yapılan açıklamada, her yıl ocak ayında yapılan toplantının ("Davos Zirvesi"), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı.





WEF'in ertelenen toplantısının, İsviçre'nin Luzern Bürgenstock bölgesinde 18-21 Mayıs 2021'de yapılmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, "Toplantı, katılımcılar ve ev sahibi topluluğun sağlık ve güvenliğinin garanti altına alınmasına yönelik tüm koşullar mevcut olduğu sürece gerçekleştirilecektir" denildi.





Forum, her yıl ocak ayı sonunda Davos kayak merkezinin geleneksel mekanında yapılıyordu.





Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.