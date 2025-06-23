Samanyolu Haber /Dünya / Dünya ekonomisinde Hürmüz alarmı! /23 Haziran 2025 09:54

Dünya ekonomisinde Hürmüz alarmı!

İsrail ile İran arasında 13 Haziran'da başlayan savaş, nükleer tesislerin hedef alınması ve yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesiyle büyürken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kriz küresel enerji piyasalarını tehdit ediyor. Goldman Sachs, petrol fiyatlarında sert artış uyarısında bulundu.

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İsrail ve İran arasında 13 Haziran'da patlak veren gerilim, bölgesel bir çatışma olmaktan çıkıp küresel ekonomik dengeleri sarsan bir savaşa dönüştü. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin batısındaki askeri altyapıları ve nükleer tesislerini hedef alan kapsamlı hava saldırıları düzenledi. İsrail savaş uçaklarının nükleer tesisleri vurduğu operasyon, ABD'nin de fiilen dahil olduğu savaşın fitilini ateşledi. İran da bu saldırılara sert karşılık verdi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre savaşın 11'inci gününde askeri çatışmaların yanı sıra ekonomik etkiler de dünya çapında hissedilmeye başlandı. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanabilecek bir kriz, enerji piyasalarında büyük bir belirsizlik yarattı. Goldman Sachs, Boğaz'daki olası bir kesintinin küresel petrol ve doğalgaz arzını ciddi biçimde tehdit ettiğini belirtti. Bankaya göre, eğer Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı bir ay boyunca yarıya iner ve ardından 11 ay boyunca yüzde 10 düşük kalırsa Brent petrolünün varil fiyatı kısa süreliğine 110 dolara kadar çıkabilir.

Goldman Sachs ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı 2025'te kapatma ihtimalinin tahmin piyasalarında yüzde 52 olarak fiyatlandığını açıkladı. Banka, bu senaryoda İran'ın günlük petrol ihracatındaki 1,75 milyon varillik düşüşün Brent petrolünü yaklaşık 90 dolara çıkarabileceğini öngörüyor.
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