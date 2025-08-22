Samanyolu Haber /Dünya / Dünya Gazze’deki ölüm ve açlığı istatistik olarak görüyor /22 Ağustos 2025 18:47

Dünya Gazze’deki ölüm ve açlığı istatistik olarak görüyor

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, son 24 saatlik raporlama döneminde İsrail saldırılarında aralarında 24 yardım arayışındaki kişinin de bulunduğu en az 71 Filistinli öldü, 251 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Aynı dönemde, bölgede en az iki kişi açlıktan hayatını kaybetti. Bakanlık, açlık kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 112’si çocuk olmak üzere 273’e ulaştığını açıkladı.

Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik savaşında 62.263 Filistinlinin öldüğünü, 157.365 kişinin yaralandığını belirtti.

Açıklamada, İsrail’in 27 Mayıs’ta ABD merkezli GHF tarafından işletilen yeni yardım dağıtım mekanizmasını devreye almasından bu yana öldürülen yardım arayışındaki kişi sayısının 2.060’a, yaralananların ise en az 15.197’ye ulaştığı kaydedildi.
