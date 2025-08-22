Dünya Gazze’deki ölüm ve açlığı istatistik olarak görüyor

Aynı dönemde, bölgede en az iki kişi açlıktan hayatını kaybetti. Bakanlık, açlık kaynaklı ölümlerin toplam sayısının 112’si çocuk olmak üzere 273’e ulaştığını açıkladı.



Bakanlık, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik savaşında 62.263 Filistinlinin öldüğünü, 157.365 kişinin yaralandığını belirtti.



Açıklamada, İsrail’in 27 Mayıs’ta ABD merkezli GHF tarafından işletilen yeni yardım dağıtım mekanizmasını devreye almasından bu yana öldürülen yardım arayışındaki kişi sayısının 2.060’a, yaralananların ise en az 15.197’ye ulaştığı kaydedildi.