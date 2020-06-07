Dünya geneli korona verileri açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, dünya çapında korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 400 bin 13’e yükseldi. Covid-19’un bulaştığı kişi sayısı ise 7 milyon sınırına dayandı.







ABD, 109 bin 802 ölümle Covid-19’un en fazla can kaybına yol açtığı ülke olmaya devam ediyor. ABD’deki vaka sayısı ise 1 milyon 988 binin üzerinde.





ABD’nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (676 bin 494), Rusya (467 bin 673), İspanya (288 bin 390), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (247 bin 678), İtalya (234 bin 801), Peru (191 bin 758), Almanya (185 bin 696) ve İran (169 bin 425) oldu. Türkiye’deki vaka sayısıysa 169 bin 218.