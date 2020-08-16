Samanyolu Haber /Gündem / Dünya geneli vaka sayısı rekor kırdı /16 Ağustos 2020 16:43

Dünya geneli vaka sayısı rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son bir günde küresel çapta 295 bin yeni korona virüsü vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu, pandeminin başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek yeni vaka sayısı oldu.

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Korona virüsü salgınına karşı dünya genelinde mart ayında alınan önlemlerin yaz başında hafifletilmesiyle vaka sayılarında yeniden başlayan artış hızlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son bir günde dünya çapında 294 bin kişiye korona virüsü teşhisi konduğunu açıkladı. Bu, salgının başlangıcından beri bir günde kaydedilen en yüksek yeni vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Son günlerde Yeni Zelanda gibi salgını ‘sıfırlamış’ ülkelerden yeni vaka bildirimleri gelirken, Avrupa’da da başta İspanya ve Fransa olmak üzere grafik yeniden yükselişe geçmiş durumda. İspanya’da uzmanlar yeniden ‘kritik bir durum’a gelindiğini belirtiliyor; Fransa’da ise yeni vaka artışları nedeniyle yeniden önlemler alınması gündemde. Yeni vakaların büyük çoğunluğu ise ABD, Brezilya ve Hindistan’da bildirildi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus son açıklamasında korona salgınının kurumun karşı karşıya kaldığı ‘en ağır küresel sağlık sorunu’ olduğunu söylemişti. Virüsün sihirli bir değnekle ortadan kalkmayacağı belirten Tedros, ülkelere halk sağlığı önlemlerini dikkate alma çağrısında bulunmuştu.
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