Dünya genelinde Covid-19 vakalarının yüzde 2.4’ü öldü

Dünya genelinde 151 milyon 234 bin 156 vaka ve 3 milyon 182 bin 57 kişinin ölümüne neden olan Covid-19 küresel bir sağlık tehdidi olmaya devam ediyor. Pandeminin başından bu yana dünya genelinde tespit edilen vakaların yüzde 2.1’i virüs nedeniyle hayatını kaybetti.







En çok vaka ve can kaybına sahip ülkelerin başında ABD gelirken, en yüksek vaka sıralamasına göre ABD’yi Hindistan, Brezilya, Fransa, Rusya, Türkiye, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya takip ediyor. Covid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı ise sırasıyla ABD, Brezilya, Meksika, Hindistan, İtalya, Rusya, Fransa, Almanya ve İspanya’da kaydedildi.





DÜNYA’NIN YÜZDE 7.2’Sİ AŞILANDI





Dünya genelinde nüfusun yüzde 7.2’si Covid-19’a karşı aşılandı. 174 ülkede toplamda 1.1 milyar doz uygulanan Covid-19 aşılamasında günde ortalama 19.7 milyon doz aşı uygulandı.





Çin, 243 milyon 905 bin doz aşı uygulayarak dünyada en fazla doz aşı uygulayan ülke olurken, İsrail’de nüfusun yüzde 59.7’sine, İngiltere’de yüzde 51’ine, ABD’de yüzde 43.3’üne aşı uygulandı.





MACARİSTAN ZİRVEDE





Nüfusa göre en fazla can kaybının yaşandığı ülkeler arasında sırasıyla Macaristan, Çekya, Bosna Hersek, Karadağ ve Bulgaristan oldu. 9 milyon 640 bin 33 nüfuslu olan Macaristan’da her 100 bin kişide 278 kişi, 10 milyon 725 bin 415 nüfuslu Çekya'da her 100 bin kişide 273 kişi, 3 milyon 263 bin 897 nüfuslu Bosna Hersek’te her 100 bin kişiden 256 kişi hayatını kaybetti.





Nüfusu 628 bin 132 olan Karadağ’da ise her 100 bin kişide 238 kişi, Bulgaristan’da ise 6 milyon 905 bin 57 kişilik nüfustan her 100 bin kişide 233 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.





9 milyon 640 bin 33 nüfuslu Macaristan’da Covid-19 nedeniyle 27 bin 540 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başından bu yana 778 bin 348 vaka kayıtlara geçti. Covid-19’a yakalanan kişilerin yüzde 3.5’i hayatını kaybetti. Macaristan’da nüfusun yüzde 39.6’sına Covid-19 aşısı uygulanırken, yüzde 18.6’sına ise aşının her iki dozu verildi.





ÇEKYA’DA ORAN YÜZDE 1.7





10 milyon 725 bin 415 nüfuslu Çek Cumhuriyeti’nde Covid-19 nedeniyle toplam vaka sayısı 1 milyon 630 bin 758’e yükselirken toplam can kaybı ise 29 bin 267’ye ulaştı.





Çek Cumhuriyeti’nde kaydedilen vakalardan yüzde 1.7’si hayatını kaybetti. Çek Cumhuriyeti’nde toplam 3 milyon 8 bin 953 doz aşı uygulanması ile nüfusun yüzde 19’una aşının ilk dozu, yüzde 9.2’sine ise iki doz aşı sunuldu.





Nüfusu 332 milyon 600 bin 863 olan ABD’de salgının başlamasından bu yana toplamda 33 milyon 44 bin 68 kişi Covid-19’a yakalandı. ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 589 bin 207’ye yükselirken, ülke genelinde tespit edilen vakalardan yüzde 1.7’si hayatını kaybetti.





Dünyada en fazla vaka ve can kaybı ABD’de kaydedilirken, ülkede Covid-19 aşılamasında toplamda nüfusun yüzde 43.3’ü aşılandı. ABD nüfusunun yüzde 30’una ise aşının her iki dozunu uygulandı.





HİNDİSTAN’DA YÜZDE 1.1’İ ÖLDÜ





Hindistan’da Covid-19 nedeniyle toplamda 18 milyon 762 bin 976 vaka, 208 bin 330 ölüm kayıtlara geçti. Nüfusu 1 milyar 391 milyon 197 bin 718 olan Hindistan’da Covid-19’a yakalanan kişilerin yüzde 1,1’i hayatını kaybetti. Hindistan’da toplamda 152 milyon 105 bin 663 doz aşı uygulanmasıyla nüfusun yüzde 9.2’si aşılandı. Nüfusun yüzde 2’si ise aşının her iki dozunu aldı.





RUSYA’DA YÜZDE 5.2 AŞILANDI





Nüfusu 145 milyon 986 bin 248 olan Rusya’da vaka sayısı toplamda 4 milyon 805 bin 288’e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 110 bin 128 can kaybının kayıtlara geçtiği Rusya’da Covid-19 vakalarından yüzde 2.2’si hayatını kaybetti. Rusya nüfusunun 8.2’sine Covid-19 aşısı sunarken yüzde 5.2’sinin aşılaması tamamlandı. Toplamda 19 milyon 800 bin doz aşı uygulandı.





NÜFUSUN YARISI AŞI OLDU





Avrupa’daki en yüksek ölüm sayısına sahip olan İngiltere’de salgının başlamasından bu yana toplamda 127 bin 502 kişi hayatını kaybetti. 68 milyon 180 bin 673 kişilik nüfusa sahip olan İngiltere’de toplam vaka sayısı 4 milyon 414 bin 242’ye yükseldi.





İngiltere’de Covid-19 vakalarından yüzde 2.8’i hayatını kaybetti. İngiltere'de 68 milyonluk nüfusun yarısından fazlasına Covid-19 yapıldı. İngiltere’de nüfusun yüzde 51’i aşının ilk dozunu alırken yüzde 21’i ine ise iki doz aşı uygulandı.





AVRUPA’DA REKOR FRANSA’DA





Avrupa’daki en yüksek vaka sayısına sahip Fransa’da toplam vaka sayısı 5 milyon 592 bin 390’a yükseldi. Nüfusu 65 milyon 392 bin 581 olan Fransa’da Covid-19 nedeniyle toplam 104 bin 224 kişi hayatını kaybetti.





İSPANYA’DA NÜFUSUN YÜZDE 9.5’İNE AŞI UYGULANDI





46 milyon 769 bin 716 nüfuslu İspanya’da Covid-19 nedeniyle toplam vaka sayısı 3 milyon 514 bin 942’ye ulaştı. İspanya’da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 80’e yükselirken Covid-19 vakalarından yüzde 2.2’si hayatını kaybetti. İspanya’daki nüfusun yüzde 24.6’sına bir doz aşı sunulurken yüzde 9.5’ine iki doz aşı uygulandı.





Brezilya’da vakaların ve ölümlerin önüne geçilememesi üzerine protesto gösterileri düzenlendi. Göstericiler ünlü plajlara sahte mezarlar kazarak hükümetin politikasını eleştirdi.





İTALYA’DA NÜFUSUN YÜZDE 9.3’ÜNE İKİ DOZ AŞI VURULDU





60 milyon 388 bin 450 kişilik nüfusa sahip İtalya’da Covid-19 nedeniyle toplam vaka sayısı 4 milyon 9 bin 208’e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 544’e yükselirken Covid-19 tespit edilen vakalardan yüzde 3’ü hayatını kaybetti. İtalya’da Covid-19 aşılamasında nüfusun yüzde 22.2’si aşılandı. Toplam 19 milyon 60 bin 794 doz aşı uygulayan İtalya’daki nüfusun yüzde 9.3’üne iki doz aşı uygulandı.





TÜRKİYE’DE CAN KAYBI YÜZDE 0.8





85 milyon 85 bin 55 nüfusu olan Türkiye'de olan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 39 bin 737’ye yükseldi. Türkiye’de 4 milyon 788 bin 700 vaka kaydedilirken Covid-19’a yakalanan kişilerin yüzde 0,8’i hayatını kaybetti. Türkiye nüfusunun yüzde 16.4’ü Covid-19 aşısı oldu. Nüfusun yüzde 10.7’sine ise aşının her iki dozu uygulandı.





ÇİN: VAKALARIN YÜZDE 5.1’İ ÖLDÜ





Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de toplamda Covid-19 nedeniyle 90 bin 655 vaka, 4 bin 636 can kaybı kayıtlara geçti. 1 milyar 439 milyon 323 bin 776 kişinin yaşadığı Çin’de Covid-19’a yakalanan kişilerin yüzde 5.1’i hayatını kaybetti. Çin toplamda 243 milyon 905 bin doz aşı uygulayarak dünyadaki en yüksek dozu sundu. Çin’de günde ortalama 5 milyon 673 bin 429 doz aşı uygulandı.





ALMANYA: HAYATINI KAYBEDENLER YÜZDE 2.4





84 milyon 5 bin 456 nüfusu olan Almanya’da ise toplam vaka sayısı 3 milyon 379 bin 387’ye yükseldi. Covid-19 nedeniyle 83 bin 338 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da Covid-19 virüs tespit edildikten sonra hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 2.4 olarak kayıtlara geçti. Almanya nüfusunun 35.9’una aşının ilk dozunu yüzde 7.5’ine her iki aşı dozunu sundu. Almanya’da toplamda 27 milyon 803 bin 779 doz aşı uygulandı.