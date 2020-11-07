Dünya genelinde gıda fiyatları 5 aydır yükselişte

FAO’dan yapılan açıklamaya göre, ekimde en çok tahıllar, şeker, süt ürünleri ve bitkisel yağlar pahalandı.





Tahıl fiyat endeksinin son bir ayda yüzde 7.2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 16.5 yükseldiği ifade edilen açıklamada, artışın başlıca nedeni olarak daralan ihracat arzı, Arjantin’deki kötü hava koşulları ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kurak hava gösterildi.





Şeker fiyatları da ekimde yüzde 7.2 artış gösterirken dünyanın en büyük şeker üreticisi iki ülke Brezilya ve Hindistan’da üretimin düştüğü belirtildi.





Süt ürünleri fiyat endeksi aylık bazda yüzde 2.2 artarken en çok peynir, yağsız süt tozu, tam yağlı süt tozu ve tereyağı pahalandı. FAO’nun açıklamasında, “Ekimdeki fiyat artışları, Asya ve Orta Doğu pazarlarından gelen yoğun ithalat talebiyle desteklenen kısa vadeli teslimattaki daralmadan kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi.





Bitkisel yağ fiyat endeksi geçen ay içinde yüzde 1,8 artarak son 9 ayın en yüksek seviyesini gördü. Bu özellikle palm ve soya yağı fiyatlarında yükseliş nedeniyle meydana geldi. Buna karşın kolza yağı fiyatlarının gerilediği kaydedilirken bunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında durumunun kötüleşmesiyle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından talepteki belirsizlikten kaynaklandığı ifade edildi.





Sadece et fiyatları düştü. Ekimde, bir önceki aya göre yüzde 0.5’lik gerileme kaydedildi. Bununla birlikte düşüşün yılın başından beri devam ettiği kaydedildi. Bunun nedeni olarak Çin’in, Afrika domuz ateşi virüsünün yayıldığı Almanya’dan domuz eti ithalatına getirdiği yasak gösterildi. Büyükbaş hayvan ve kümes hayvanı eti fiyatları da düşerken küçükbaş hayvan eti fiyatları istikrarlı iç talep ve düşük ihracat arzıyla artış kaydetti.