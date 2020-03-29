Dünya genelinde Korona salgını : 660 binden fazla insan enfekte oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) dünya genelinde 664 bin 695 kişide etkili oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı.



Yeni tip Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin artık vakaların en çok görüldüğü ülke değil. ABD'den sonra İtalya da 92 bin 472 vaka ile Çin'deki vaka sayısını aştı. İtalya, 10 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle dünyada Koronavirüs nedeniyle en fazla ölümün yaşandığı ülke oldu.

Dünyada Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ülke hâline gelen ABD'de vaka sayısı 124 bini aştı.

Dünya genelinde Koronavirüs'e yakalanıp iyileşenlerin sayısı 140 bini geçti.







Türkiye'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre vaka sayısı 7 bin 402'ye çıktı. Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı ise 108'e yükseldi.





İngiltere'de Can Kaybı Bini Aştı

İngiltere’de 28 Mart Cumartesi günü 260 kişinin daha Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle beraber ülkedeki toplam can kaybı bin 19’a yükseldi. Bu, İngiltere’yi, İtalya, İspanya, Çin, İran, Fransa ve Amerika’dan sonra dünyada en fazla Corona virüsü kaynaklı ölüm vakası kaydedilen ülke konumuna sürükledi.

İngiltere'deki teyit edilmiş vaka sayısıysa 17 binin üzerinde.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) Tıp Direktörü Stephen Powis, Corona virüsü salgınıyla başa çıkma konusunda insanlara önemli rol düştüğünü, herkesin üzerine düşeni yapması halinde can kaybını 20 binin altında tutabileceklerini savundu.





İspanya'da son 24 saat içerisinde Corona virüsü salgını nedeniyle 832 kişi daha hayatını kaybederken 8 bin 189 kişide de virüs tespit edildi







Fransa’da 24 Saatte 319 Can Kaybı Vaka Sayısı 37 Bini Aştı

Avrupa’da Corona virüsünden en çok etkilenen 3’üncü ülke Fransa’da son 24 saat içinde 319 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 314’e yükseldi.

Arnavutluk İtalya'ya 30 Doktor Gönderdi

Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden Arnavutluk, komşusu İtalya'nın Corona salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla doktor ve hemşirelerden oluşan bir ekip gönderdi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gönüllü sağlık ekibinin Corona salgınının en büyük darbeyi indirdiği Bergamo'da görev yapması için 95 bin dolar ödenek ayrıldığını bildirdi.

Tiran'daki İtalya Büyükelçiliği'yse paylaştığı Twitter mesajında, ”Arnavutluk Hükümeti'ne bu şefkat ve dayanışma eylemi için müteşekkiriz,” ifadesine yer verdi.

Arnavutluk'taki Corona enfeksiyonu vaka sayısı 197, ölüm vakası ise 10.

İtalya, 1980'li yılların sonundan itibaren komünizmin çökmesiyle birlikte Arnavutluk'a yaşadığı bazı krizleri atlatması için yardımda bulunmuştu. Bunların arasında 1990'ların başındaki kıtlık riski ve 1997'deki anarşi vakaları vardı. Arnavutluk, İtalya'ya yaptığı bu küçük çaplı yardımı, komşusundan geçmişte aldığı desteğe verdiği bir karşılık olarak görüyor.

İtalya'da yaklaşık 400 bin Arnavut yaşıyor.