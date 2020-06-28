Samanyolu Haber /Gündem / Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 501 bin 436'ya yükseldi /28 Haziran 2020 10:33

Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 501 bin 436'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 87 bin 839’a yükseldi.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 501 bin 436’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 10 milyon 87 bin 839’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 466 bin 329’a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 315 bin 941 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 57 bin 103’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 969 olurken, vaka sayısı ise 627 bin 646’ya ulaştı.

Orta Avrupa’da vaka ve ölü sayılarında artış
Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 240 bin 136 olurken, 34 bin 716 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 194 bin 689’a çıkarken; 9 bin 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 162 bin 936 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 778 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 514’e yükselirken, hasta sayısı 310 bin 250 oldu.

İran’da ölü sayısı 10 bin 364’e çıktı 
İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 364’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 220 bin 180’e çıktığı açıklandı.
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